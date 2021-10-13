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четверг, 14 октября 2021 06:36

"Угадала пароль его телефона и узнала об измене"

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"В санатории я встретила мужчину, с которым провела три лучшие недели своей жизни, - пишет 39-летняя Людмила из Киевской области. - Когда разъезжались, обещал продолжить общаться. Но уже через час дозвониться до него я не смогла. Знала его настоящие имя и фамилию и то, что он из Винницкой области. В соцсетях не зарегистрирован. Провела небольшое расследование и узнала, что он частный предприниматель. Имеет жену и двое детей. А мне говорил, что холост. Для него это была интрижка. Мне же показалось, что никого раньше так не любила. Стоит ли пробовать наладить с ним отношения? "

Направляет фото брюнета в клетчатой ​​рубашке. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

- Думаете, удастся восстановить отношения, если появитесь на его пороге? Легче не станет, даже если отомстите и обо всем расскажете его жене. Забудьте и простите. Скоро судьба сведет с мужчиной, на несколько лет моложе. Не отталкивайте ухажера. Эти отношения могут закончиться браком. В 41 год станете матерью двойни.

"Чтобы разыскать меня, отец нанял детектива, - рассказывает в письме винничанка Иванна, 29 лет. - О его существовании я не догадывалась. 30 лет тому назад он встретил мою мать в Одессе, где она работала. Встречались целое лето. Потом отец вернулся в Брянск , откуда родом. Мать забеременела, написала ему письмо. А сама вернулась к родителям и вышла замуж за соседа, который на 10 лет ее старше. Я всю жизнь считала его своим отцом. Правду знала только моя бабушка, которая тоже это держала в тайне . Родного отца увидела впервые прошлой осенью. Сомнений в нашем родстве нет, потому что мы похожи. Сейчас он звонит мне часто. Познакомился с моим мужем и дочерью. Зовет жить к себе, но не готова бросить все и переехать в Россию. С матерью у нас отношения испортились. Не понимаю, как могла так поступить. Исчезла из его жизни и даже не оставила домашний адрес. Два года он писал письма в общежитие, где она жила во время их знакомства".

Присылает черно-белое фото матери, сделанное в 1991 году. Она в льняном сарафане стоит возле моря. На голове - шляпа. Биоэнергетик зажигает свечу, обводит ею вокруг фотографии, закрывает глаза.

- У матери были веские причины скрывать от вас правду. Отец изменил ей и был застукан с поличным. О беременности узнала после того, как рассталась с неверным. Письма от него ждала месяц, а он испугался. Поздно спохватился искать любимую. Вышла замуж, потому что на этом настояли родители. С уважением относитесь к мужчине, который воспитывал, как родную дочь. Он знал правду, но ни разу жену не упрекнул. Теперь у вас два отца. Один дал жизнь, второй вырастил. О переезде забудьте. Мужу предложат новую работу. Сами скоро пойдете в другой декрет. Родите сына, назовете в честь деда.

"После школы я четыре года встречалась с Игорем, - пишет 24-летняя Виктория из Львовской области. - Нам было хорошо вместе. Думала, поженимся. Но поехала в командировку в другой город и там встретила Павла. Сердцу не прикажешь. С Игорем пришлось порвать . Перевелась на заочку, переехала жить к Паше. Но ничего, кроме гражданского брака, он мне не предложил. Перестал ночевать дома. Говорил, что мне верен. Но я не верила. Угадала пароль к его телефону и узнала об измене. Увидела любимого в объятиях голой женщины. Даже оправдываться не хочет. Только развел руками: "Ты не маленькая, все сама должна понять". Вернулась к родителям. Соседи на меня смотрят косо. Игорь недавно женился, но начал мне писать. Не хочу разбивать его семью".

- Пока не уедете из города, Игорь вам покоя не даст. Пожалейте его беременную жену. Так будет лучше обоим. Судьба готовит для вас особое знакомство в декабре. Встретите человека, который поможет забыть о предательстве и обмане, вернет уверенность в себе. Работу в другом городе ищите с ноября.

"В 13 лет похоронила мать, в 17 - отца, - пишет 21-летняя Юлия из Волынской области. - Меня воспитали бабушка с дедушкой. Учусь заочно в Луцке, на работу устроиться не могу. Недавно бабушке позвонили адвокаты. Говорят, мы унаследовали деньги из Аргентины. Бабушка вспомнила, что туда в 1960-х годах уехала ее тетя с детьми. Начали оформлять документы. О какой сумме идет речь, пока не знаем. Адвокатам платить не из чего. Но договорились, что когда мы получим наследство, им отойдет 10 процентов. Бабушка все хочет отдать мне. Адвокаты заверили - там хватит не только на квартиру. Хочу бросить учебу и получать другую профессию. Мечтаю открыть кафе или собственный кулинарный цех ".

Биоэнергетик достает из конверта фото Юлии. Она высокая, в платье на бретельках.

- Не бросайте университет. Сможете совмещать оба факультета одновременно. Вместо училища отдайте предпочтение кулинарным курсам. Наследство больше, чем ожидали. Не стало племянницы вашей бабушки. Поставьте за нее свечу в церкви, отправьте панихиду. Своих детей у нее не было, о существовании украинской семьи знала. Ускорить процесс перевода средств в Украину поможет ее семейный адвокат, хотя тоже попросит денег за услугу. Ни перед кем не оправдывайтесь, почему внезапно разбогатели. Часть пожертвуйте на церковь.

Автор: Яна РОМАНЮК
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