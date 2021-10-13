- Последний раз с Мирославой разговаривали два месяца тому назад. Почти никто не знал, что она болела. У нее была онкология. Ей сделали операцию, но химиотерапией сожгли все внутренние органы. Мирослава была маленькая, худенькая, такого лечения ее организм не перенес, - рассказывает Ольга Ястремская о подруге журналистке Мирославе Таванец. Она умерла 7 октября на 46-м году.

Мирослава Таванец окончила факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко. Работала на Винницком государственном телевидении. Впоследствии - в изданиях "День" и "Газета по-українськи". Была главным редактором газеты "Рідне село" и ведущей на "Радіо Промінь".

- Мирослава была человеком, в которого вживлен ​​украинский язык. Она им владела безупречно, - рассказывает Ястремская. - Интеллектуальная, умная, интеллигентная, для всех она была журналистом с большой буквы. Мирося была открытая, добрая, такая, что отдаст последнее. Когда я развелась с мужем и и мне некуда было деваться с маленьким ребенком, именно она открыла для нас двери своей квартиры. Мы год арендовали жилье вместе. Иногда она забирала моего сына из детского сада, кормила. Известие о смерти Мирославы стала потрясением.

- Семь лет тому назад я впервые увидела Мирославу в изысканном костюме с прекрасной речью, благородными манерами. Я заслушивалась ее программой о еде. Она так рассказывала по радио о еде что слюнки текли, - говорит подруга Анна Данько. - Независимая, целеустремленная, красивая, сильная. Она до последнего не говорила о своей болезни. Верила, что победит.

Мирославу Таванец похоронили в селе Семиричка Гайсинского района Винницкой области, откуда она родом. У нее остались муж, мать и брат.

- Как-то Мирослава говорила: "Вот выйду на пенсию, поеду к маме в деревню, сяду у окна, буду смотреть на свои цветочки, пить кофе и писать". К сожалению, не суждено, - говорит коллега Людмила Мрачковская.