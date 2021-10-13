"Не говорила о своей болезни. Верила, что победит"

 
Ексклюзивы
1/5
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1089
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 1431
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 135
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1746
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 522
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1323
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1890
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной
1 Просмотров: 1233
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Ждать приглашения Украины в ЕС не стоит - эксперт
Просмотров: 243
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Рассказали о женщине, которую изрешетила ножом 16-летняя дочь
Просмотров: 3249
Фото
Все фото
4
2
2
3
3
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Собирали мусор. Это было самое романтичное свидание
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Гульхание уста дважды депортировали из Крыма
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1350
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 621
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 963
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1071
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2196
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
12 октября 2021
1 Просмотров: 873
Хіба не зрозуміло
Із Галею 20 років тому ми жили на одному поверсі студентського гуртожитку. Вона мала авторитет у дівчат – читала глянцеві журнали й давала ...
четверг, 14 октября 2021 05:46

"Не говорила о своей болезни. Верила, что победит"

  Комментировать
 

- Последний раз с Мирославой разговаривали два месяца тому назад. Почти никто не знал, что она болела. У нее была онкология. Ей сделали операцию, но химиотерапией сожгли все внутренние органы. Мирослава была маленькая, худенькая, такого лечения ее организм не перенес, - рассказывает Ольга Ястремская о подруге журналистке Мирославе Таванец. Она умерла 7 октября на 46-м году.

Мирослава Таванец окончила факультет журналистики Львовского национального университета им. Ивана Франко. Работала на Винницком государственном телевидении. Впоследствии - в изданиях "День" и "Газета по-українськи". Была главным редактором газеты "Рідне село" и ведущей на "Радіо Промінь".

- Мирослава была человеком, в которого вживлен ​​украинский язык. Она им владела безупречно, - рассказывает Ястремская. - Интеллектуальная, умная, интеллигентная, для всех она была журналистом с большой буквы. Мирося была открытая, добрая, такая, что отдаст последнее. Когда я развелась с мужем и и мне некуда было деваться с маленьким ребенком, именно она открыла для нас двери своей квартиры. Мы год арендовали жилье вместе. Иногда она забирала моего сына из детского сада, кормила. Известие о смерти Мирославы стала потрясением.

- Семь лет тому назад я впервые увидела Мирославу в изысканном костюме с прекрасной речью, благородными манерами. Я заслушивалась ее программой о еде. Она так рассказывала по радио о еде что слюнки текли, - говорит подруга Анна Данько. - Независимая, целеустремленная, красивая, сильная. Она до последнего не говорила о своей болезни. Верила, что победит.

Мирославу Таванец похоронили в селе Семиричка Гайсинского района Винницкой области, откуда она родом. У нее остались муж, мать и брат.

- Как-то Мирослава говорила: "Вот выйду на пенсию, поеду к маме в деревню, сяду у окна, буду смотреть на свои цветочки, пить кофе и писать". К сожалению, не суждено, - говорит коллега Людмила Мрачковская.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не говорила о своей болезни. Верила, что победит"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

Самое читаемое
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
Несовершеннолетняя дочь Хайди Клум эпатировала сеть позированием топлесс
8
 Просмотров: 11394
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ
В ЕС сделали неожиданное заявление о газовом контракте Венгрии с РФ 1 Просмотров: 9099
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
 3 Просмотров: 4977
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 4860
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 3708
Люди
"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает"
"У московских дачников больше всего проблем из-за алкоголя. Выпьют - и планка падает" Просмотров: 90
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
Мужчинам рисуют на ногтях черепа
4
 Просмотров: 36
У Игоря Ожиивского не выдержало сердце
У Игоря Ожиивского не выдержало сердце
Ольга Драпак три раза в неделю проходила гемодиализ
Ольга Драпак три раза в неделю проходила гемодиализ
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей
Ирина Перегрим-Фединяк три года работает дальнобойщицей Просмотров: 486
Больше всего комментируют
12
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
8
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
5
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
3
Мать нардепа Полякова обратилась к украинцам возле могилы сына
Голосов: 44
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть