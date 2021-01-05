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среда, 06 января 2021 06:46

Один пряник расписывала восемь часов
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- Мои котелевские пряники - интерпретация древних местных традиций. У нас пекли такие - краеведы говорят, что были известны с середины XVIII века. Это региональное блюдо. Их готовили в моем поселке и соседних. А дальше о них уже и не слышали, - говорит 33-летняя Оксана ДОРОШЕНКО из поселка Котельва на Полтавщине.

"Панянки" - обрядовое печенье. Для теста два стакана сахара разводили стаканом холодной кипяченой воды, добавляли спичечный коробок аммония и муку. Должно быть как на вареники - не липкое, не твердое. Выпекали в форме девочек, петушков и лошадок. Пряники окрашивали в розовый цвет. Расписывали с помощью бумажного рожка тонкой струйкой глазури. Ее изготавливали из красителя, крахмала, муки и воды.

- Помню "панянки" с детства, - рассказывает Оксана Дорошенко. - В 1990-х конфеты были редким праздником. Когда ходили колядовать, давали печенье, яблоки, орехи. Большая честь была, если вручали "панянку". Со временем они начали исчезать, потому что в магазинах появились разнообразные сладости.

Окончила школу и совсем забыла об этих пряниках, - продолжает. - Когда встречалась с будущим мужем Андреем, он на Рождество принес "панянки". У меня был шок: где он их взял? Рассказал, что их печет его бабушка Анна. Делала это всю жизнь.

Прошло два года. Я вышла замуж, родила сына Серафима. Когда ему исполнился год, перед новогодними праздниками решила испечь "панянок". Делала это ночью, пока сын спал. Раскрашивала их и не могла остановиться. Хотя была уставшая, чувствовала кайф от этого процесса. Раздарила друзьям и крестникам. Праздники закончились, а мне еще хотелось рисовать.

Впоследствии Оксана Дорошенко начала печь пряники по другому рецепту.

- Это медовые, на которые тогда как раз пошла мода. В тесто добавляю еще масло и яйца. Раскрашиваю яичным белком. К 8 марта решила испечь их на подарок маме и сестрам. А потом была Пасха. Не просто раскрашивала пряники, а использовала для этого традиционные этнические мотивы. Начала изучать символику писанок. Сначала было сложно. В пиале разводила краситель, рисовала тонкой бамбуковой палочкой. Когда-то один пряник расписывала 8 часов.

До декрета Оксана Дорошенко работала юристом, была помощником нотариуса.

- Если бы тогда мне сказали, что стану известной благодаря котелевским пряникам, не поверила бы, - говорит Оксана Дорошенко. - Родители не воспринимали мое увлечение серьезно. Поддерживал только муж. В 2016 году выставила фотографии пряников в фейсбуке. Первый заказ получила из Луцка. Журналистка Людмила Розпопа заказала пряники к Николаю. Попросила нарисовать на них звездочки. Отправила по почте. Тщательно упаковала, чтобы в дороге не поломались. Те пряники отдала по себестоимости, потому что неудобно было на них зарабатывать. Нас в селе не научили ценить ручной труд: если своими руками сделала, значит, оно ничего не стоит. Когда увидела, сколько в Европе за это платят, плакать хотелось.

На новый 2017 год понарисовывала зимних пейзажей. Несколько заказали через фейсбук. Знакомая из Англии повезла их в Лондон и сфотографировала на фоне Биг-Бена. После этого заказов стало больше. Это дало вдохновение. Мои пряники разъехались более чем в 30 стран мира. Заказов получаю немало, берусь не за все - не успеваю. На приготовление пряников идет четыре дня.

Сейчас Оксана - младший научный сотрудник историко-культурного заповедника "Бельск".

- Когда меня завели в фонды заповедника, была в восторге. Там есть греческие амфоры, древняя корчага - керамическая посуда доскифского периода. Она черная с разными геометрическими орнаментами. Я перерисовала его, теперь использую для пряников. Их выпечка - скорее хобби, чем основной заработок. Не имею жилки, чтобы создать из этого бизнес. Для меня главное, чтобы "панянки" не превратились в попсу. Как-то родственники попросили нарисовать на прянике Микки Мауса. Получилось некрасиво. Поняла, не могу такое изображать. Традиционные пряники надо расписывать нашими сакральными символами.

Печенье выпекают шесть минут

Весной 2020-го Оксана Дорошенко приняла участие в конкурсе проекта "Юкрейн виз лав". Голосование было открыто. Ее лепешки включили в каталог украинских мастеров. Он вышел осенью.

- Готовлю котелевские пряники по собственному рецепту. Больше года экспериментировала и совершенствовала, - рассказывает. - Два белка растираю со стаканом сахара. Вмешиваю пачку сливочного масла и семь-восемь ложек густого меда. Всыпаю чайную ложку молотой корицы, цедру лимона, по несколько молотых гвоздики, кардамона и бодяна. Добавляю какао, кэроб, черный ром, ликер "Амаретто" и "Старый Таллинн". Это все ставлю на водяную баню на 5-7 минут. Добавляю две чайные ложки соды. Когда вспенится - снимаю и даю немного остыть. Всыпаю 800 граммов муки. Тесто ставлю на ночь в холодильник. На следующий день выпекаю - 6 минут при температуре 180 градусов. Важно не трогать печенье, потому что мягкое и нежное, легко может потерять форму. Оставляю остыть на сутки.

Для глазури белки растираю с сахаром вилкой. Использую американские гелевые красители. Украинские не подошли - плохо замешиваются и растворяются. Глазурь готовлю негустую. А уже для росписи должна быть такая, чтобы вилка в ней крепко стояла.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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06
января

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