Стрелял по машинам, бил людей, натравливал собак, продавал наркотики

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Просмотров: 1008
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Просмотров: 1215
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 945
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6057
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1494
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 900
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1548
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
1 Просмотров: 3123
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2205
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 5139
Фото
Все фото
14
4
5
5
3
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
Видео
Все видео
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2565
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 2250
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
12 августа 2019
Просмотров: 666
Лого і типи
Поточний футбольний чемпіонат України розпочався зі скандалу. П'ять із дванадцяти команд-учасниць відмовилися від послуг "офіційного мовника" в особі ...
среда, 14 августа 2019 15:49

Стрелял по машинам, бил людей, натравливал собак, продавал наркотики

  Комментировать
Стрелял по машинам, бил людей, натравливал собак, продавал наркотики
Виктор Малый у СИЗО. Фото: poltava.to

Виктор Малый, задержанный после вооруженного нападения на охранника полтавского кафе "Ботаник", оказался бывшим врачом-ревматологом, любителем собак и драк.

Об этом рассказала журналисту "Газеты" его соседка Татьяна Михальченко. Женщина проживает с Виктором Малым и его женой Галиной на одном лестничном пролете в доме по переулку Кустарном.

"30 лет назад Виктор с женой переехали в наш двор. Есть у него дочь, внучка - не общаются. Они замкнуты, нет друзей, агрессивные. А Галина какая-то неадекватная, мне и окна дважды била ", - рассказала Татьяна Владимировна. Встретила ее во дворе перед домом, где живет. Сидела вместе с двумя товарищами по деревянным столиком. На столе - бутылка пива.

По ее словам, Виктор с женой держали в страхе весь двор. Был случай, когда супруги побили досками местного пьяницу, наказание не понесли. Кроме этого, Виктор несколько раз обстреливал машину одного из соседей, натравливал собак на прохожих и детей.

Впервые у Виктора Малого соседи заметили оружие полтора года назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пули из мозга

"Я видела, что у него в левом заднем кармане джинсов торчал пистолет. Испугалась, вызвала полицию. Тогда участковый приехал, но ничего не мог сделать. Через две недели прибыл с бумажкой на обыск. Так Виктор и Галина их не пускали. Где-то с обеда и до вечера полиция стояла под подъездом, вызвали и кинолога. Потом часов в восемь Виктор вышел с собакой и бросился с газовым баллончиком на правоохранителей. Запорошил им глаза, кинолог упал, потерял сознание ", - рассказывала громко, эмоционально, размахивала руками.

По словам Татьяны, работники полиции обыскали дом стрелка только ночью. Изъяли пистолет.

Также женщина добавила, что Виктор работал в областной больнице ревматологом. Оттуда его выгнали со скандалом за распространение наркотических лекарств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО

Подозреваемый в покушении на убийство охранника полтавского кафе "Ботаник" готовился к войне и собирал оружие, патроны и нацистские свастики.

Автор: Ярослава ФОНИНА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стрелял по машинам, бил людей, натравливал собак, продавал наркотики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
августа

Бубка сенсационно выиграл первый Чемпионат мира

Украинцы отклонили ультиматум Германии

Военные отстранили президента через год после избрания

Самое читаемое
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
Нашли уникальный скифский курган с золотыми украшениями
23
 Просмотров: 8758
Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пулю из мозга
Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пулю из мозга
 Просмотров: 36
Происшествия
Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пулю из мозга
Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пулю из мозга
 Просмотров: 36
О раскаянии Зайцевой не может быть и речи: новые подробности из суда
О раскаянии Зайцевой не может быть и речи: новые подробности из суда Просмотров: 990
Адвокат требует закрыть дело против Дронова
Адвокат требует закрыть дело против Дронова Просмотров: 279
Украина передала Нидерландам дело МН17
Украина передала Нидерландам дело МН17 Просмотров: 162
Адвокат Зайцевой подала неожиданное ходатайство в суде
Адвокат Зайцевой подала неожиданное ходатайство в суде Просмотров: 981
Больше всего комментируют
23
Россиянам станет проще получить украинское гражданство. Зеленский подписал указ
4
Ажиотаж вокруг полиграфа - это пиар-ход — адвокат Порошенко
3
На Портнова подали заявление в ГБР - в ней упоминается Зеленский
3
Россияне даже в Библии увидели экстремизм
2
Не обязана - в Киеве работница кафе отказалась обслуживать клиента из-за языка
Голосов: 173
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua