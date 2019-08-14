Стрелял по машинам, бил людей, натравливал собак, продавал наркотики

Виктор Малый у СИЗО. Фото: poltava.to

Виктор Малый, задержанный после вооруженного нападения на охранника полтавского кафе "Ботаник", оказался бывшим врачом-ревматологом, любителем собак и драк.

Об этом рассказала журналисту "Газеты" его соседка Татьяна Михальченко. Женщина проживает с Виктором Малым и его женой Галиной на одном лестничном пролете в доме по переулку Кустарном.

"30 лет назад Виктор с женой переехали в наш двор. Есть у него дочь, внучка - не общаются. Они замкнуты, нет друзей, агрессивные. А Галина какая-то неадекватная, мне и окна дважды била ", - рассказала Татьяна Владимировна. Встретила ее во дворе перед домом, где живет. Сидела вместе с двумя товарищами по деревянным столиком. На столе - бутылка пива.

По ее словам, Виктор с женой держали в страхе весь двор. Был случай, когда супруги побили досками местного пьяницу, наказание не понесли. Кроме этого, Виктор несколько раз обстреливал машину одного из соседей, натравливал собак на прохожих и детей.

Впервые у Виктора Малого соседи заметили оружие полтора года назад.

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"Я видела, что у него в левом заднем кармане джинсов торчал пистолет. Испугалась, вызвала полицию. Тогда участковый приехал, но ничего не мог сделать. Через две недели прибыл с бумажкой на обыск. Так Виктор и Галина их не пускали. Где-то с обеда и до вечера полиция стояла под подъездом, вызвали и кинолога. Потом часов в восемь Виктор вышел с собакой и бросился с газовым баллончиком на правоохранителей. Запорошил им глаза, кинолог упал, потерял сознание ", - рассказывала громко, эмоционально, размахивала руками.

По словам Татьяны, работники полиции обыскали дом стрелка только ночью. Изъяли пистолет.

Также женщина добавила, что Виктор работал в областной больнице ревматологом. Оттуда его выгнали со скандалом за распространение наркотических лекарств.

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Подозреваемый в покушении на убийство охранника полтавского кафе "Ботаник" готовился к войне и собирал оружие, патроны и нацистские свастики.