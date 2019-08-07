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среда, 07 августа 2019 12:17

Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову

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Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
В Полтаве неизвестный стрелял в охранника. Фото: guns.allzip

Вчера, 6 августа, около 23:00 в Полтаве охранник кафе "Ботаник" в центре города получил пулевое ранение в голову.

Об этом журналистам "Gazeta.ua" рассказали в полиции, видео с камер наблюдения местные разместили в Facebook.

Камера сняла, как мужчина пытается справить нужду. Охранник делает ему замечание. На что мужчина достает из сумки пистолет и делает выстрел в спину, подходит к охраннику и стреляет в голову.

"Ботаник" в такое время не работает, потому что поздно было. Охранник получил очень тяжелые ранения и находится в реанимации без сознания", - рассказал пресс-секретарь ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.

Полиция устанавливает, из какого именно оружия произведены выстрелы. Отмечают, что однозначно не из травматического. Свидетели происшествия пока отсутствуют. Личность злоумышленника тоже не установили.

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Полиция разыскивает человека, совершившего покушение на убийство. Также просят, кто владеет информацией о месте нахождения преступника, сообщить ее на линию "102".

1 августа вечером в хорватском городе Загреб мужчина убил 6 человек. Утром 2 августа совершил самоубийство.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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