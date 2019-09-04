Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта

Фото: Анна Лакиза

Чаще всего украинцы покупают бывшие в употреблении авто до $ 10 тыс. Самые популярные для семьи - марки "Renault", "Citroen Berlingo", "Оpel Combo", "Fiat Doblo". Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал полтавчанин Виталий Яхно, владелец фирмы "Street Avto". Занимаются обменом, подбором, выкупом, продажей подержанных и новых авто.

10000 долларов - средняя стоимость хорошего подержанного авто. На большую сумму не так часто случаются клиенты, - говорит Виталий.

На что надо обращать внимание при выборе подержанной машины?

Обычному человеку трудно самому выбрать качественное подержанный автомобиль. Поэтому на осмотр лучше брать с собой маляра или специалиста, который в этом разбирается. Сначала надо смотреть на покраску. Для этого есть специальный лаково-красочный прибор - ЛКП. Он покажет, была ли машина в аварии, и степень повреждения. Хороший специалист может определить это на глаз. Заводская покраска уложена ровно, с маленькими волнами. Видно, что работал робот. Человек так не сделает. Затем следует осмотреть кузов, проверить заводские зазоры между дверями, капотом, багажником. Дальше - двигатель. Для этого мы подключаем диагностику. Специальный прибор определяет пробег машины, был перемотанный двигатель, стреляли подушки, как работает электроника, кондиционер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продажи электромобилей впервые упали

При каких повреждениях лучше отказаться от покупки авто?

Машину можно брать с минимальным подцветкой. ЛКП проверяет слой шпаклевки в поврежденном месте. Если он достигает 2 см - от такой машины лучше отказаться. Потому поездит года два-три - и отпадет. Металл начнет ржаветь.

Официальные дилеры дают гарантию от трех до пяти лет или 100-150 тысяч километров пробега на новое авто. В случае проблем ремонтируют за свой счет. Однако поломки случаются редко.

Когда стоит задуматься о продаже собственного авто?

Когда начинаются проблемы с двигателем, коробкой передач или начинает ржаветь. С каждым окрашиванием оно будет падать в цене. Часто в двигателе возникают проблемы с головкой. Ее можно починить за 500-1000 долларов. Это в том случае, если стоимость машины - до 10 000 долларов. Можно ее сделать и не продавать, пусть еще поездит.

Какие марки подержанных машин сейчас покупают чаще всего?

Самые популярные для семьи - "Renault", "Citroen Berlingo", "Оpel Combo", "Fiat Doblo". Стоимость подержанного авто в возрасте до семи лет - почти 200 тысяч гривен.

Расскажите об их преимуществах и недостатках.

Главное преимущество этих марок - экономия. Расход топлива - не более 5 литров солярки и 8 литров газа. Почти в три раза дешевле, чем на машине с 4-литровым двигателем, где расход бензина - 15-16 литров. Также эти марки имеют салон-трансформер. Сиденья складываются, внутрь может поместиться один или два детские коляски. Явных недостатков нет.

Что посоветуете с кроссоверов?

"Nassan Qashqai", "Volksvagen Tiguan", "Аcura", немного старее "Иnfiniti". Обойдется в 300 000 гривен.

Самые популярные сейчас марки линейки "Renault" - "Renault Duster", "Renault Klio", "Renault Laguna". На них всех идет одна модель двигателя. Это свидетельствует о надежности. "Рено Дастер" 2012 или 2013 году можно взять за 300 000 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему больше всего автомобилей украинцы импортируют из Германии: объяснение эксперта

Сколько можно сэкономить, взяв автомобиль не из салона, а применяемый?

Например, "Renault Duster" в салоне стоит 640 000 гривен, то есть где-то 25 000 долларов. За 2018 годс пробегом до 50 000 км можно приобрести за 15-17 тысяч долларов. Существенной разницы в качестве нет. А сэкономить можно до 10 000 долларов.

Человек в любом случае должен сделать первый взнос - 20 процентов стоимости. Часто продают нам свой автомобиль, хотят купить другое. Мы делаем оценку обеих машин. Клиент платит разницу. Если не хватает - берет кредит под 21%. Мы работаем с банками. Машину отдаем с номерами, техпаспортом.

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Сравнительно с аналогичным показателем 2018-го спрос на новые машины вырос на 12,5%. Такой результат является лучшим за последние 19 месяцев.