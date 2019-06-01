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Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть

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Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Максим готовит пасту дома. Фото: Макс Шерстюк

Максим Шерстюк с Рассошенец Полтавского района открыл свое домашнее производство пасты.

Производитель пасты встретился с журналистом "Газеты" и рассказал, как пришел к этому делу.

Максиму 43 года. В 2016 году начал экспериментировать с пастой, с 2017 - продает под торговой маркой "La pasta - e basta" от 85 до 110 гривен за 300-граммовую упаковку.

С чего началась любовь к макаронам?

Любил макароны с детства. Мама постоянно вспоминала, что я часто просил приготовить "клолика и велмишельку" (кролика и вермишельку). Еще в 1995-1996 году отец открыл в Полтаве свое предприятие. Продавали киевские макароны. Обустроили точку на рынке. Как-то друг дал попробовать итальянскую пасту. Это была любовь с первого укуса.
Захотел делать такую ​​же. С другом нашли помещение с низкой арендой, приобрели оборудование дешево и начали готовить. Предприятие просуществовало недолго - поссорились с владельцем помещения. Искал инвесторов. Договорился с одним бизнесменом, он был готов дать средства на оборудование. Когда я все посчитал и составил список - то отказался. 100 тысяч долларов было слишком дорого. Тогда пытался устроиться на итальянские фабрики по выработке пасты, чтобы научиться хотя бы чем-то. Однако не брали.

Всегда работал в "макаронному бизнесе"?

После неудач с пастой создал небольшой бизнес по установке отопительных систем, где и работал до 2013 года. С 2011 года по 2015 жил в Балашихе Московской области. Там было много подработок, но ни одна не связана с пастой. Был и грузчиком, и менеджером. В 2015 году развелся и решил возвращаться на родину. Еще, будучи в России, закрыл частное предприятие, поэтому после возвращения в Украину не имел ничего. Уехал жить к родителям. Сначала работу не искал. Но уже на третий месяц дома денег не осталось, даже пешком в центр ходил, потому что не хватало на проезд. Молился, чтобы Бог помог. И вот меня осенило - почему бы не продолжить заниматься пастой? Паста ассоциировалась с масштабностью, промышленностью. Думал, что их делают, как макароны в Украине - на фабриках. В Гугле нашел много приборов для приготовления пасты дома.

Как нашел деньги?

Помог случай. Позвонил человек, которому я устанавливал систему отопления еще в 2009 году. Сделал заказ на отопительные трубы. Я помог, и заработал ровно ту сумму, которая необходима. На заработанные средства приобрел все, что необходимо для работы дома. Выбрал деревянную столешницу - именно такую ​​используют лучшие производители пасты. Приобрел прибор для нарезки теста, ножи, миски. Много времени потратил на поиск муки. Нашел подходящую итальянскую семолу - а именно так называют пшеничную муку твердых сортов - у поставщиков из Киева. Они заказывают у ведущего итальянского производителя.

Какую пасту готовишь сейчас?

Сначала не знал рецептов. Стал больше читать, экспериментировать. В конце выбрал самый вкусный и полезный рецепт с Севера Италии. Там для теста используют только муку и яйца, без воды. Я еще добавляю различные травы, сок. Сейчас имею около 15 видов. Для зеленой пасты беру шпинат, базилик или спаржу. Для желтой - морковный сок или шафран, а для розовой - свекольный сок. Также могу добавить грибы и пармезан. И вкус не только от ингредиентов зависит. Важна и форма, виды которой больше 600. Мою берут на подарок.

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Всегда все получалось удачно?

Первое время готовил только для себя в качестве эксперимента и на мастер-классах. То "Новая почта" заказала несколько коробок пасты. Готовил целый день. Вечером упаковал, положил в холодильник - хотел отдать на следующий день свежей. Ночью встал попить воды, решил проверить пасту - а она вся слиплась! К утру сидел и отделял каждую полосочку. Напоминал потом панду с темными кругами под глазами.

Для многих паста равна толстым бокам. Правда от нее толстеют?

Люди легко толстеют только на макаронах с мягких сортов муки. В таких изделиях высокий гликемический индекс, они имеют много быстрых углеводов. Те легко откладываются в жир. А паста из твердых сортов - нет. Она дает много энергии, при этом содержит меньше калорий.
Я ем пасту два раза в день. И я не толстый. И при приготовлении обращайте внимание не только на состав самого теста, но и на соус, которым удобряете блюдо.

С 30 апреля в Полтаве не работает ресторан быстрого питания McDonald's.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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