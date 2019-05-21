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вторник, 21 мая 2019 14:20

Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная

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Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная
Под Полтавой водители перекрыли дорогу - она аварийная. Фото: Facebook

20 мая под Полтавой на участке трассы Полтава-Сумы водители перекрыли одну полосу движения. Аргументировали это тем, что дорога аварийная.

Об этом "Газете" сообщил участник мероприятия депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук.

"До сих пор нет понимания кому принадлежит этот участок дороги, по одним документам - это Полтава по адресу Зиньковская 3, по другим документам - это область, ведь участок находится за пределами знака" Полтава "", - рассказал Матвийчук.

Из-за такой юридическую волокиты не понятно, кто эту дорогу должен ремонтировать. Ситуация осложняется грузовиками, которые разбивают трассу еще сильнее.

"Систематически ездят грузовики, кажется, с перегрузом. Возят песок из карьера. Принадлежат компании "Онур", которая занимается ремонтом дорог. Мы, вместе с полицией, остановили 3 грузовика. При проверке их документов, оказалось, что кроме имени водителя, ничего там не указано. Повсюду прочерки. Вес груза не указано, что везут - не написано. Кроме того, были нарушены нормы перевозки сыпучего груза. На прицепе не было тента. Документов на регистрацию автомобиля у водителей не было", - продолжает депутат.

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Полиция составила административные протоколы по поводу плохого дорожного покрытия и отсутствия соответствующей документации у водителей.

"В дальнейшем, как депутат Полтавского городского совета, буду добиваться выделения финансирования на ремонт этого участка дороги и держать ситуацию на своем контроле", - подытожил Юлиан Матвийчук.


16 мая состоялась внеочередная сессия Полтавского городского совета. Длилась целый день, но единственным принятие решения перенести заседание на 20 мая.

Автор: Вадим ПАТЫК
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