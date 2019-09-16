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Винтажные платья, столетние рецепты и танго: презентовали детектив, события которого разворачиваются в царской Полтаве. Фото.
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Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Фото: Ольга Стенько
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века

Известный украинский писатель Андрей Кокотюха презентовал в Полтаве детективный ретро-роман "Изгнанник и обученная ведьма". На презентации воспроизводили атмосферу Полтавы 1911 года.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на презентации.

Выбрали для презентации в Полтаве дату не случайно. По замыслу самого автора, вечер пятницы, 13 - именно тот день, когда стоит представить публике детективный роман с мистическим элементом. Поскольку события романа происходят в начале ХХ века, атмосферу создали подходящую.

На лестнице Полтавского художественного музея имени Николая Ярошенко встречали гостей благородные барышни в наряде на фасон начале прошлого века.

Посетили ретро-вечеринку более 70 гостей. Это были поклонники творчества Андрея Кокотюхи и люди, связанные со сферой культуры - художники, ученые, литераторы, библиотекари, дизайнеры, культурологи. Большинство гостей пытались привнести в наряд элементы ретро. Длинные юбки, каблуки-рюмочки, миниатюрные шляпки.

Особенно изысканным нарядом отличались модели агентства "Век красоты" Ольги Агеевой. Они представили образы фэшн-проекта памяти Веры Холодной "Снился мне сад в подвенечного убора" дизайнеров Елены Гопей и Юрия Матвеева. Сама Елена Гопей предстала в образе светской львицы. Она также до мелочей продумала костюмы моделей.

Автор: Ольга Стенько
  Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века

На входе в презентационный зал организовали "Мгновенное фото Хмелевского" - все посетители получили на память фотографии в ретро-стиле. Озвучили мероприятие живой музыкой начала ХХ века, несколько элегантных пар танцевали танго.

Еще одной изюминкой мероприятия стала дегустация блюд ресторанного меню Полтавы начала прошлого века. Готовились к презентации тщательно, искали настоящие меню - что-то нашли в архиве, что-то - на форумах аукционов, где коллекционеры делятся артефактами.

Приготовить взялась шеф-повар полтавского ресторана "Шато Галери" Екатерина Федий. После нескольких "репетиций" и дегустаций составили окончательное меню. Подали мясные, рыбные и овощные блюда. Можно было попробовать солонину и пожарские котлеты. Безусловным хитом дегустации стало винное желе и "полтавский пудинг" - десерт из тыквы.

Но главным событием была, безусловно, сама презентация книги. Роман "Изгнанник и обученная ведьма" стал 74-м по счету опубликованным литературным произведением Андрея Кокотюхи.

Книга входит в цикл исторических романов, над которым автор работает последние пять лет. Если сначала события произведений разворачивались во Львове, сейчас география вышла за пределы Правобережной Украины. Полтава стала местом происшествия детективного романа не случайно.

"Если мы берем Левобережную Украину, без Полтавы обойтись не можем. Можем, например, обойтись без Сум - город тогда не было административным центром. Сумской губернии не было. Была Полтавская, Черниговская, Киевская, Харьковская, Екатеринославская. Соответственно, все губернские города, которые были в то время, хочу охватить своей фантазией ", - рассказал писатель.

Не только на фантазии построены романы. В произведениях упоминаются вполне реальные люди, жившие в начале ХХ века.

Автор: Ольга Стенько
  Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века
Андрей Кокотюха презентовал детективный роман "Изгнанник и обученная ведьма" в Полтаве на ретро-вечеринке в стиле начала ХХ века

"Уточняли абсолютно все. Одежда, украшения - собирали фотографии того времени. Поднимали газеты, архивы. Андрей Кокотюха "поиграл" с совершенно реальными персонажами того времени. Городской голова, градоначальник, полицмейстер - вполне реальные персонажи. В романе - смесь исторических персон и вымышленных . Так же и с локациями. Некоторые, например, Васильевка - реальные. Некоторые вымышленные, как Маньковка. А он не знал, что Сосновка в местных называется Мандивка ", - рассказала куратор проекту, полтавская журналистка и историк Ольга Ружицкая.

По творческому замыслу, события разворачиваются не в самом городе, а на расстоянии 25-30 километров от него. В месте, где есть болото, лес и проложена железная дорога. В Полтавском районе, по словам писателя, на самом деле не так много мест, которые удовлетворяют условиям. В сюжете говорится о молодой и красивой ведьме. Здесь, по словам Кокотюхи, сработали его личные ассоциации Полтавщины с Гоголем.

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Хотя произведение исполнено мистики, на самом деле, все имеет довольно реалистичное объяснение.

"Это украинская готика, она мне близка. Во-вторых, люблю сказки. Все сюжеты вырастают из сказок. Герой попадает в сказку и ищет ей логическое объяснение. Украинцы вообще - иррациональные люди, верят во всякую мистическую чушь. На этом можно спекулировать. Пугать , обманывать. В подобных сюжетах плохие парни используют разную мистику для манипуляции, прикрытие своих реальных мотивов ", - пояснил автор.

Сейчас Андрей Кокотюха активно работает над следующим произведением серии. События романа "Изгнанник и оборотень" пройдут в Харькове и одном из окрестных сел. Условием к следующей локации есть густой лес, в котором прошлого века водились волки.

Андрей Кокотюха - украинский писатель-беллетрист, сценарист. В 2018 году был членом жюри конкурса "Новелла по-украински".

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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