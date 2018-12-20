Редакция Gazeta.ua рассказала свои впечатления от конкурса "Новелла по-украински"

На конкурсе "Новелла по-украински" победила новелла "След". Ее написала 36-летняя писательница Юлия Илюха из Харькова. Получит награду 5 тыс. грн. Всего на конкурс в этом году прислали - 71 новеллу. Тема произведений была свободной, но символический лозунг - Безвиз. То есть, действие в новеллах должна было касаться безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, происходить в странах ЕС или быть с ними связана.

Автор: facebook.com Писательница из Харькова Юлия Илюха победила в конкурсе "Новела по-українськи"

Как выбирали победителя

Из присланных писем выбрали 71 текст. Имена авторов скрыли. Трижды новеллы прочитало редакционное жюри. К нему присоединились Ирина Бабенко, Анна Балакир, Юлия Близнюк, Анна Бова, Сергей Демчук, Марина Дмитриева, Андрей Жигайло, Светлана Печурова, Юлия Пустовая, Иван Столярчук, Ольга Юркова. Они выбрали 20 финалистов, из них - 11 суперфиналистов.

В суперфинале новеллы оценивало профессиональное жюри. В него вошли 9 участников - Павел Вольвач, Виталий Рябчук, Лариса Денисенко, Василий Махно, Василий Карпюк, Андрей Кокотюха, Остап Украинец, Лилия Шутяк, Оксана Щур. Каждой новелле они ставили от 1 до 10 баллов. Победителя определили по сумме баллов. Первое место оторвалось вперед на 5,5 баллов по общей сумме. К тому же, ему поставили свои высокие баллы 3 судьи. Подсчитав баллы, раскрыли имена.

Кто получил высокие балы

1 - Юлия Илюха - "Слід" - 65 баллов

2 - Денис Савченко - "У смерті немає кольорів" - 59,5 баллов

3 - Владислав Ивченко - "Та інші категорії" - 57 баллов

3 - Владимир Пояснюк - "Позивний Безвіз" - 57 баллов

4 - Елена Бурлака - "Чужі рідні люди" - 51 балл

5 - Сергей Одаренко - "Безсліз" - 48,5 баллов

6 - Ольга Гузий - "Коли цвіте грушка" - 44 балла

6 - Николай Правдюк - "В усьому винен безвіз"- 44 балла

7 - Константин Мельников - "27" - 43 балла

8 - Татьяна Овдийчук - "Дежавю" - 40 баллов

9 - Игорь Стамбол - "Випадковий подарунок" - 39 баллов

Автор: Володимир Казаневський Тема произведений конкурса «Новелла по-украински» в этом году была свободной, но символический слоган - Безвиз

Что сказало редакционное жюри

Ольга Юркова, журналистка отдела "Донбасс", "Крым"

Расплакалась от новеллы о Крыме и то, каким бы он мог быть, если бы не война и оккупация. Новелла "Позивний Безвіз" написана с большой теплотой, ей веришь. Понравилось, что "география" произведений - разнообразная, темы - также, затронутые различные грани нашей жизни. Запомнились свежестью идеи о безвизе на Марс, приключения биометрического паспорта, который решил быть не таким, как все, и крылатого украинца, которому не дают паспорт.

Немного не хватило собственно новелл, то есть произведений с неожиданным финалом и сконденсированным ярко прописаным действием. Иногда много размышлений героев и мало действия. Но внутренний мир героев также можно выражать через действие.

Сергей Демчук, редактор отдела "Комментарии"

Чем меньше сюжет связан непосредственно с безвизовым режимом, тем лучше рассказ. Некоторые авторы слишком буквально восприняли тему. Читать описанную в деталях процедуру получения биометрического паспорта, таможенного контроля или о том, как закладывает уши в самолете во время взлета, не слишком интересно. А фразы типа "благодаря Безвизу, передвигаться по Европе стало намного проще" - не стоит и на километр подпускать к художественному произведению. Следующий уровень - заметки путешественника. Посмотрел на Колизей, выпил кофе в Ватикане. Но не хватает какой-то интрижки. Попытка совместить в тексте "Безсліз". Здесь и автостоп, и несчастная любовь и, какое счастье, таможню герой проскочил довольно быстро, не надоедая будничными подробностями. А возвращается парень домой ни с чем. Некий символический намек: не ищите счастья на чужбине. К тому же это наиболее наполненный рассказ - деталями, эмоциями, рефлексиями героя. То же самое можно сказать о произведении "Позивний" Безвіз". Он привлекает с первых предложений, чего не хватает большинству новелл. Ветеран войны едет на море, да еще и в Неаполь. Правда, я не понял, почему итальянские мафиози говорят там по-русски. А "Слід" - больше всего запомнилось.

Анна Бова, корреспондент отдела "Скандалы"

Новеллы, которые на мое усмотрение заслуживают абсолютно победу : "Позивний" Безвіз"

: до мелочей описана война в Донбассе. Классно проведены параллели между жгучей Африкой и жарой в боевой машине пехоты. Между Арктикой и холодом на наблюдательном пункте. Хорошие описания, простой язык и неожиданность, чего требует жанр. Вместо наркотиков, о которых думал, и которые будто бы везет герой - он привозит такие необходимые тепловизоры. Тема войны, которой сейчас живем, соединенная с темой Безвиза. Вне окопов жизнь продолжается, можем свободно путешествовать. Но все время должны помнить, кто и какой ценой завоевал для нас эту роскошь.

"Коли цвіте грушка": Хорошие короткие диалоги в сочетании с четкими описаниями. Хорошее содержание. Казалось бы, до счастья был один шаг. Но даже самая тяжелая ситуация не сломала героев, потому что держались вместе и преодолевали препятствия, страхи. Именно это позволило уже взрослому мужчине вернуться в страну, где был унижен, победителем.

"У смерті немає кольорів": страшная тема настоящего, сочетание несочетаемого - украинский батюшка отпевает ярого русофила. За несколько часов о его смерти ничего не напоминает. Только один вопрос мучает героя - что сделали со стульями. Эта новелла напомнила о том, какую ценность имеет наша жизнь.

Юлия Близнюк, корреспондент отдела "Культура"

Большинство участников не понимают жанра новеллы, путают с рассказом. Не хватает психологизма, напряжения, сильных неожиданных финалов.

Также во многих было довольно банальное начало по схеме "получил биометрический паспорт - сел на автобус или самолет, нервничал на границе". Чувствуется, что большинство произведений авторы писали специально для конкурса, с первых предложений демонстрируя, что они касаются безвиза. Гораздо интереснее было читать новеллы, в которых авторы подходят к теме издалека, не озвучивают ее сразу. Это более непринужденно и естественно.

Также во многих герои - это просто искатели приключений. В новелле понравилось, что "Позивний" Безвіз" вплетен контекст войны. Это добавляет глубины. Не возникло впечатление, что это конъюнктура.

Подробные описание всех произведений-финалистов "Новелла по-украински", реакцию профессионального жюри и новеллу-победителя читайте в номере журнала "Країна" № 49 (452) от 20 декабря.

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Конкурс "Новелла по-украински" существует с 2012 года. В прошлом году для участия в нем прислали более 300 произведений. В 2017-м победила новелла "Фелишберто" Назария Заноза из города Теребовля на Тернопольщине. Произведение начинает дебютный сборник писателя "Книга странностей", книга осенью вышла в киевском издательстве Laurus. Всего на конкурс за 6 лет прислали более тысячи текстов.