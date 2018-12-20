Редакция Gazeta.ua рассказала свои впечатления от конкурса "Новелла по-украински"

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 144
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1170
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3627
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3735
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1692
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2196
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1134
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2709
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
8
8
&quot;Дети в песочнице говорили, что семилетняя ромская девочка заколдует их и украдет&quot;
"Дети в песочнице говорили, что семилетняя ромская девочка заколдует их и украдет"
&quot;Красное - это горят сердца, а черное - шины&quot; - презентуют книгу новелл о Майдане
"Красное - это горят сердца, а черное - шины" - презентуют книгу новелл о Майдане
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2394
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1557
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3123
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1476
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 21:45

Редакция Gazeta.ua рассказала свои впечатления от конкурса "Новелла по-украински"

  Комментировать

Редакция Gazeta.ua рассказала свои впечатления от конкурса "Новелла по-украински"

На конкурсе "Новелла по-украински" победила новелла "След". Ее написала 36-летняя писательница Юлия Илюха из Харькова. Получит награду 5 тыс. грн. Всего на конкурс в этом году прислали - 71 новеллу. Тема произведений была свободной, но символический лозунг - Безвиз. То есть, действие в новеллах должна было касаться безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, происходить в странах ЕС или быть с ними связана.

Автор: facebook.com
  Писательница из Харькова Юлия Илюха победила в конкурсе "Новела по-українськи"
Писательница из Харькова Юлия Илюха победила в конкурсе "Новела по-українськи"

Как выбирали победителя

Из присланных писем выбрали 71 текст. Имена авторов скрыли. Трижды новеллы прочитало редакционное жюри. К нему присоединились Ирина Бабенко, Анна Балакир, Юлия Близнюк, Анна Бова, Сергей Демчук, Марина Дмитриева, Андрей Жигайло, Светлана Печурова, Юлия Пустовая, Иван Столярчук, Ольга Юркова. Они выбрали 20 финалистов, из них - 11 суперфиналистов.

В суперфинале новеллы оценивало профессиональное жюри. В него вошли 9 участников - Павел Вольвач, Виталий Рябчук, Лариса Денисенко, Василий Махно, Василий Карпюк, Андрей Кокотюха, Остап Украинец, Лилия Шутяк, Оксана Щур. Каждой новелле они ставили от 1 до 10 баллов. Победителя определили по сумме баллов. Первое место оторвалось вперед на 5,5 баллов по общей сумме. К тому же, ему поставили свои высокие баллы 3 судьи. Подсчитав баллы, раскрыли имена.

Кто получил высокие балы

1 - Юлия Илюха - "Слід" - 65 баллов

2 - Денис Савченко - "У смерті немає кольорів" - 59,5 баллов

3 - Владислав Ивченко - "Та інші категорії" - 57 баллов

3 - Владимир Пояснюк - "Позивний Безвіз" - 57 баллов

4 - Елена Бурлака - "Чужі рідні люди" - 51 балл

5 - Сергей Одаренко - "Безсліз" - 48,5 баллов

6 - Ольга Гузий - "Коли цвіте грушка" - 44 балла

6 - Николай Правдюк - "В усьому винен безвіз"- 44 балла

7 - Константин Мельников - "27" - 43 балла

8 - Татьяна Овдийчук - "Дежавю" - 40 баллов

9 - Игорь Стамбол - "Випадковий подарунок" - 39 баллов

Автор: Володимир Казаневський
  Тема произведений конкурса «Новелла по-украински» в этом году была свободной, но символический слоган - Безвиз
Тема произведений конкурса «Новелла по-украински» в этом году была свободной, но символический слоган - Безвиз

Что сказало редакционное жюри

Ольга Юркова, журналистка отдела "Донбасс", "Крым"

Расплакалась от новеллы о Крыме и то, каким бы он мог быть, если бы не война и оккупация. Новелла "Позивний Безвіз" написана с большой теплотой, ей веришь. Понравилось, что "география" произведений - разнообразная, темы - также, затронутые различные грани нашей жизни. Запомнились свежестью идеи о безвизе на Марс, приключения биометрического паспорта, который решил быть не таким, как все, и крылатого украинца, которому не дают паспорт.

Немного не хватило собственно новелл, то есть произведений с неожиданным финалом и сконденсированным ярко прописаным действием. Иногда много размышлений героев и мало действия. Но внутренний мир героев также можно выражать через действие.

Сергей Демчук, редактор отдела "Комментарии"

Чем меньше сюжет связан непосредственно с безвизовым режимом, тем лучше рассказ. Некоторые авторы слишком буквально восприняли тему. Читать описанную в деталях процедуру получения биометрического паспорта, таможенного контроля или о том, как закладывает уши в самолете во время взлета, не слишком интересно. А фразы типа "благодаря Безвизу, передвигаться по Европе стало намного проще" - не стоит и на километр подпускать к художественному произведению. Следующий уровень - заметки путешественника. Посмотрел на Колизей, выпил кофе в Ватикане. Но не хватает какой-то интрижки. Попытка совместить в тексте "Безсліз". Здесь и автостоп, и несчастная любовь и, какое счастье, таможню герой проскочил довольно быстро, не надоедая будничными подробностями. А возвращается парень домой ни с чем. Некий символический намек: не ищите счастья на чужбине. К тому же это наиболее наполненный рассказ - деталями, эмоциями, рефлексиями героя. То же самое можно сказать о произведении "Позивний" Безвіз". Он привлекает с первых предложений, чего не хватает большинству новелл. Ветеран войны едет на море, да еще и в Неаполь. Правда, я не понял, почему итальянские мафиози говорят там по-русски. А "Слід" - больше всего запомнилось.

Анна Бова, корреспондент отдела "Скандалы"

Новеллы, которые на мое усмотрение заслуживают абсолютно победу : "Позивний" Безвіз"

: до мелочей описана война в Донбассе. Классно проведены параллели между жгучей Африкой и жарой в боевой машине пехоты. Между Арктикой и холодом на наблюдательном пункте. Хорошие описания, простой язык и неожиданность, чего требует жанр. Вместо наркотиков, о которых думал, и которые будто бы везет герой - он привозит такие необходимые тепловизоры. Тема войны, которой сейчас живем, соединенная с темой Безвиза. Вне окопов жизнь продолжается, можем свободно путешествовать. Но все время должны помнить, кто и какой ценой завоевал для нас эту роскошь.

"Коли цвіте грушка": Хорошие короткие диалоги в сочетании с четкими описаниями. Хорошее содержание. Казалось бы, до счастья был один шаг. Но даже самая тяжелая ситуация не сломала героев, потому что держались вместе и преодолевали препятствия, страхи. Именно это позволило уже взрослому мужчине вернуться в страну, где был унижен, победителем.

"У смерті немає кольорів": страшная тема настоящего, сочетание несочетаемого - украинский батюшка отпевает ярого русофила. За несколько часов о его смерти ничего не напоминает. Только один вопрос мучает героя - что сделали со стульями. Эта новелла напомнила о том, какую ценность имеет наша жизнь.

Юлия Близнюк, корреспондент отдела "Культура"

Большинство участников не понимают жанра новеллы, путают с рассказом. Не хватает психологизма, напряжения, сильных неожиданных финалов.

Также во многих было довольно банальное начало по схеме "получил биометрический паспорт - сел на автобус или самолет, нервничал на границе". Чувствуется, что большинство произведений авторы писали специально для конкурса, с первых предложений демонстрируя, что они касаются безвиза. Гораздо интереснее было читать новеллы, в которых авторы подходят к теме издалека, не озвучивают ее сразу. Это более непринужденно и естественно.

Также во многих герои - это просто искатели приключений. В новелле понравилось, что "Позивний" Безвіз" вплетен контекст войны. Это добавляет глубины. Не возникло впечатление, что это конъюнктура.

Подробные описание всех произведений-финалистов "Новелла по-украински", реакцию профессионального жюри и новеллу-победителя читайте в номере журнала "Країна" № 49 (452) от 20 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Университете Гринченко представляют первую в Украине онлайн библиотеку аудиокниг на украинском

Конкурс "Новелла по-украински" существует с 2012 года. В прошлом году для участия в нем прислали более 300 произведений.

В 2017-м победила новелла "Фелишберто" Назария Заноза из города Теребовля на Тернопольщине. Произведение начинает дебютный сборник писателя "Книга странностей", книга осенью вышла в киевском издательстве Laurus. Всего на конкурс за 6 лет прислали более тысячи текстов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Редакция Gazeta.ua рассказала свои впечатления от конкурса "Новелла по-украински"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

"Кобзарь" впервые издали на русском языке

Изобретение, изменившее мир: презентовали лампу накаливания

Уроженец Киева стал чемпионом мира во второй весовой категории

Ученые создали общество для популяризации народного языка

Самое читаемое
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 212215
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 23213
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 20252
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 11583
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 11556
Новелла по-украински
"Новелла по-украински" - 2018 объявила финалистов
"Новелла по-украински" - 2018 объявила финалистов
 Просмотров: 423
Стартует "Новелла по-украински" – 2018
Стартует "Новелла по-украински" – 2018
 Просмотров: 558
"Повитруля сменила красочную тайстру на затертый плеер, а заправские гуцульскую обувь на чудо-ролики" - финалист "Новеллы по-украински"
"Повитруля сменила красочную тайстру на затертый плеер, а заправские гуцульскую обувь на чудо-ролики" - финалист "Новеллы по-украински"
 Просмотров: 99
"Пачку денег везла в пакете через блок-посты. Дрожала всю дорогу" - финалист "Новеллы по-украински"
"Пачку денег везла в пакете через блок-посты. Дрожала всю дорогу" - финалист "Новеллы по-украински"
 Просмотров: 297
"Здесь красиво стареют, похвастались местные, а я не поверил" - финалист "Новеллы по-украински"
"Здесь красиво стареют, похвастались местные, а я не поверил" - финалист "Новеллы по-украински" Просмотров: 270
Больше всего комментируют
19
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
16
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 594
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua