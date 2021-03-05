Одно из самых сильных землетрясений в истории Земли забрало почти 18,5 тыс. жизней

11 марта в 14:46 по местному времени у берегов Японии произошло сильнейшее в истории страны землетрясение, силой 9,1 балла по шкале Рихтера. Также оно входит в десятку сильнейших в истории сейсмических наблюдений. В результате стихии жертвами стали почти 18,5 тыс. человек.

Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от берегов Японии. Через 69 мин. цунами затопило ближайший аэропорт. Землетрясение вызвало мощные волны цунами, которые достигали высотой 40,5 м. Это примерно высота 13-этажного дома.

Главный остров Японии Хонсю сместился на 2,4 м на восток, и сместил Землю вокруг своей оси на 10-25 см, увеличив скорость вращения планеты на 1,8 мкс в сутки. Сначала стихия опустила часть тихоокеанского побережья острова примерно на 1 м, но через 3 года берег снова поднялся и продолжал подниматься, превысив первоначальную высоту.

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Цунами прокатилось по материковой части Японии и унесло жизни более 15 тыс. человек. Преимущественно они утонули, хотя травмы тоже стали причиной многих смертей. В общем жертвами стихии стали 15 899 человек 6157 ранены, 2529 пропали без вести, и их тоже можно отнести к жертвам. Были разрушены почти 122 тыс. зданий, еще 281 тыс. обрушились наполовину, еще 700 тыс. были частично повреждены.

Цунами смыло корабль с 81 грузчиками в море из судостроительной стоянки в префектуре Мияги, однако все люди были спасены с дрейфующего судна, поиском которого занимались ВМС Японии и береговая охрана. Пропал пассажирский поезд, а другой сошел с рельсов в префектуре Мияги. В префектуре Фукусима была разрушена дамба и 1,8 тыс. домов в городе Минамисома. В городе Рикудзентаката смыло практически целый город, около 5 тыс. домов ушли под воду. В городе Минамисанрику пропали без вести 9,5 тыс. жителей. В городе Сендай вода затопила территорию вглубь на 10 км от морского побережья. Пропали без вести 650 человек. В городе Ямада около 7,2 тыс. домов ушли под воду.

Землетрясение и цунами также вызвали серьезные убытки дорогам и железным дорогам. Тогдашний премьер Наото Кан говорил: "За 65 лет после окончания Второй мировой войны это самый тяжелый кризис для Японии".

Цунами привело аварии на АЭС в Фукусиме, поэтому пришлось эвакуировать сотни тысяч жителей. В результате землетрясения 11 энергоблоков с 53 существующих были автоматического остановлены. Из-за потери электроэнергии на станции системы охлаждения остановились, что привело к накоплению тепла. Реакторы были в разной степени повреждены и стали источником сильных радиоактивных выбросов. Возникли проблемы с хранилищами отработанного топлива. Населения окраин эвакуировали. Несколько работников станции получили ранения различной степени тяжести и повышенные дозы облучения. Это была 2-я по мощности авария после трагедии на ЧАЭС.

По предварительным оценкам, только застрахованные убытки от землетрясения составили от $14,5 до $34,6 млрд. По оценкам Всемирного банка, убытки составили $235 млрд, что сделало это стихийное бедствие самым дорогим в истории.

Смытые с берегов Японии вещи находили в противоположных частях Тихого океана - от Аляски до Колумбии. Последствия землетрясения и цунами привели к появлению более 340 тыс. перемещенных лиц в регионе Тохоку. В прибрежных городах Японии осталось почти 25 млн т мусора.