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четверг, 11 марта 2021 10:33

Библию назвали сборником мифов

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Библию назвали сборником мифов
Фотографию "Продавцы религиозной литературы" разместили в советском журнале "Огонек" в 1929 году Источник: fototelegraf.ru

11 марта 1931 года в Советском Союзе запретили продавать и ввозить Библию. Книга вошла в список антисоветской литературы как противоречащая марксизму-ленинизму.

Запрет стал закономерным следствием антирелигиозной кампании. В стране проводили репрессии против священников, превращали храмы в светские здания, а церковные ценности оттуда изымали и продавали за границу. Действовали общественные организации, среди которых и Союз воинствующих безбожников. В своей деятельности опирались на учение Ленина, который одной из главных задач определял борьбу с религией и черносотенным духовенством, а также Сталина, который говорил, что партия не может быть нейтральной в отношении религии.

Библию советская энциклопедия начала называть сборником еврейских мифов, которую используют для помрачения сознания народа, а Иисуса Христа - мифической личностью. Людей поощряли читать и смотреть карикатурные Библии. Одну из таких книг написал в 1882 году французский писатель Лео Таксиль. Его "Забавная Библия" высмеивала текст Ветхого Завета и указывала на значительные противоречия.

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Несмотря на запрет, Библию распространяли нелегально. Ее можно было купить на черном рынке за среднюю месячную зарплату рабочего или выменять. Изготавливали и самиздат, но урывками, ведь книга была очень большой. Кто-то пытался переписывать ее вручную и читать рукопись. Официально в стране позволяли покупать только Псалтырь, популярный для чтения, но также за большие деньги.

Если Библию находили у кого дома то могли расценить ее наличие как возможное участие в "антисоветских, иностранных и религиозных организациях", что грозило трудовыми лагерями или позже даже расстрелом. Но все же, в подавляющем большинстве книгу просто изымали и уничтожали.

Впервые запрет на продажу Библии сняли в 1956 году при Никите Хрущеве. Тогда напечатали около 25 тыс. экземпляров, но активно распространять не разрешили. Вскоре наступление на церковь возобновилось. Полное разрешение на издание и распространение предоставили лишь в конце 1980-х, во времена гласности и перестройки.

В 1933 году католическая церковь в Ватикане готовилась праздновать 1900-летие смерти и воскрешения Иисуса. В честь этого события тогдашний папа Пий XI (в миру - Аброджио Дамиано Акилле Рати, итальянец из Рима) осудил христианские гонения в СССР и отслужил специальную мессу в поддержку преследуемых католиков СССР, где осудил убийства священников и "моральное развращение молодёжи".

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Дата
11
марта

Библию назвали сборником мифов

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