В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото

Фото: Ольга Стенько

29 июня в гончарской столице Полтавщины, селе Опошня Зеньковского района, состоялся традиционный Национальный фестиваль гончарства. Громким празднованием завершили неделю национального гончарного сдвижения в Опошне "Сдвиг-2019".

Корреспондент Gazeta.ua посетил Опошню и увидел праздник собственными глазами.

Основное действо Национального фестиваля гончарства развернулось на территории Центра развития духовной культуры. С недавних пор улица, на которой расположено здание Центра, символически носит имя выдающихся опошнянских мастеров керамики Явдохи и Гаврила Пошивайло.

Главное место на широком дворе отвели для ярмарки гончаров. Более двух десятков палаток заставлены гончарным товаром: кувшины и горшки, чаши, тарелки и блюда, кружки, чашки, рюмки, кувшины, куманцы, плесканцы и другая интересная посуда. Панно, статуэтки, колокольчики, подковы на счастье, мелкие статуэтки и забавные фигурки. Форм и размеров, цветов и оттенков глины, глазури и красок - множество. Керамику также раскладывали на расстеленном холсте и даже просто на траве.

"Когда-то шинкарка в кабаке на руке носила несколько куманцов. В одном - водка, в другом наливка и так далее. Руки были свободны - деньги считать. Поэтому куманцы традиционно имеют форму бублика с дыркой посередине. Есть барашки-плесканцы - они без отверстия. На него можно дать больший орнамент. Бочонки ставили на столе. Декоративная посуда: львы, лошадки. Его используют не по назначению, а для украшения дома ", - рассказал опишнянский художник-керамист Александр Шкурпела.

Автор: Ольга Стенько Керамические изделия опошнянского мастера Александра Шкурпелы

Его изделия отличаются среди всех другий оттенками зеленого цвета. Мастер использует окиси меди и железа. Прокаливает медную проволоку в огне, перетирает в пыль, смешивает с растертым стеклом до консистенции сметаны. Такой глазурью покрывает изделия после первого и перед вторым обжигом. По словам Александра, дома его семья использует керамику в быту: месят тесто в глиняных кадках, запекают в духовке блюда в горшочках. Чашки и миски дома тоже глиняные.

Свои изделия представляют и мастера-керамисты из Полтавского района. Металлом на черных боках отливают дымлёные горшки полтавского художника-керамиста Сергея Журавлева.

"Дымленую керамику делают с помощью бескислородного обжига. Доводят печь до высокой температуры, затем складывают дрова и запечатывают. Тогда керамика насыщается углеродом. Глина черная и внутри. Дымлёные изделия не такие гигроскопичные (не впитывают воду. - Газета), как другая керамика, потому что углерод забивает поры. Такое покрытие будто отталкивает воду. Это народный способ, как уменьшить пористость глины - ему более тысячи лет. Происходит от этрусков. Техника называется "буккеро" - черная керамика. Изделия имеют металлический отблеск ", - рассказал Сергей.

Нежно молочные оттенки имеет запеченная в молоке керамика. После первого обжига изделия заливают молоком и снова ставят в печь. При запекании молока жидкость испаряется, остается казеин (главный белковый компонент молока. - Газета), который заполняет поры. Такую посуду можно использовать в микроволновках, ставить в духовку и печь. В отличие от углерода, казеиновое покрытия менее устойчивое, скорее сходит с посуды, говорят мастера.

Автор: Ольга Стенько Художник-керамист из Полтавсого района Сергей Журавлев

"Я после первого обжига пропитываю изделия растительным маслом. Второй раз обжигаю на невысокой температуре, около 400 градусов. Масло тоже запечатывает поры. Придает гладкость и глубину цвету глины. Глянцевую прозрачную глазурь, свойственную опошнянского изделиям, использую редко. Во-первых, оно не всегда полезно для здоровья. Да и со временем может потрескаться или потускнеть ", - пояснил художник-керамист.

Сергей покупает глину в Опошне и в Славянске. Каждая имеет свои особенности: серая местная капризная при сушке, а красная славянская спокойнее ведет себя при обжиге. В зависимости от глины, изготавливают и изделия. Их легко узнать.

Васильковскую майолику изготавливают из глины розового оттенка. После первого обжига раскрашивают глазурью белых, голубых, зеленых цветов и обжигают во второй раз. Миргородские сувениры делают из белой фаянсовой глины. После сушки их разрисовывают ангобами (краски на основе жидкой глины с красителями. - Газета), затем обжигают. Остужают, заливают прозрачной глазурью и снова обжигают. Глина из Славянска - красная. Из нее изготавливают посуду, после первого обжига задымляют. Имеет красно-коричневый цвет.

Автор: Ольга Стенько Опошнянка Марина Дудник продает керамику из Василькова, Славянска и Миргорода

На соседней площадке под навесами для всех желающих проводят мастер-классы. Здесь можно попробовать себя в гончарном деле и изготовить миску или горшок из сырой глины с помощью гончарного круга. За соседним столом детей учат росписи ангобами. Для самых маленьких тоже придумали развлечение: археологическая песочница. С помощью лопатки из песка можно выкопать остатки древних керамических изделий, которые находили в этой местности археологи.

На малой сцене на все голоса целый день пел фольклорный фестиваль-батл "Гончарские перевесла-2019". С другой стороны двора, за зданием Центра, слышен стук кузнечных молоточков. Здесь развернули Национальный кузнечный фестиваль "Вакулафест-ХХI". В этом году работы объединены темой "Пластика тела".

Тело, только живое и украшенное росписью, демонстрировали и в рамках фестиваля-конкурса гончарного подипейтинга "BodyClayFestUkraine". Дефиле моделей в сказочных образах керамических фигур вызвало ажиотаж у посетителей мероприятия. А их было немало. Вход на территорию фестиваля стоил 40 гривен, но у ворот постоянно собиралась очередь из желающих попасть на фестиваль. Мероприятие посетили в течение дня, по нашим подсчетам, не менее двух тысяч человек.

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В этом году организаторы действа не устраивали торжественных речей и выступлений чиновников.

"Решили отойти от официоза. Зато организуем два показа мод. Дети из Коллегиума искусств представляют коллекцию" Рукотворная мода "с использованием различных техник и материалов. Вечером представляем етноколекцию одного из харьковских брендов. В вечерней программе запланировали выступление Народной артистки Украины Екатерины Бужинской. Впервые организовали кулинарный фестиваль "Смаколики в Опошне" с угощением и мастер-классами ", - рассказала куратор фестиваля Ольга Плоха.

Жительницы Опошни и ближайших сел приготовили лакомства, которые едят здесь с давних времен: хрупкие вергуны, слащони, хрустящие ушки, вареники и пироги. Учиться в местных хозяек приехал украинский телеведущий Константин Грубич.

Жилье гончара времен Киевской Руси в Вышгороде Киевской области оснастят собственным QR-кодом. Посетители смогут считать с него информацию об объекте. Археологи откопали дом в июне этого года.