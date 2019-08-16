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пятница, 16 августа 2019 18:05

Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"

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Автор: gazeta.ua
  Павел Адаменко вместе с прошлогодним победителем кинологических соревнований Араксом
Павел Адаменко вместе с прошлогодним победителем кинологических соревнований Араксом

Чтобы выбрать правильно служебного пса, нужно провести немало тестов. Для начала найти подходящих заводчиков, которые разводят именно служебных.

О жизни, подготовке и про отбор служебных собак в интервью Gazeta.ua рассказал Павел Адаменко, старший инспектор по особым поручениям отдела охраны режима и надзора управления ДКВС Северо-Восточного межрегионального управления. Работает кинологом более 10 лет. Живет в Харькове.

На прошлой неделе состоялись соревнования по многоборью кинологов на первенство Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. В управление входят 4 области: Харьковская, Полтавская, Луганская и Сумская.

- В каждом подразделении, где есть служебные собаки, проводят конкурс на отбор лучших. В Полтавской 64-й колонии был второй этап - межрегиональный. В нем приняли участие 18 человек и столько же собак. Первые три победителя, которые получили высший балл, поедут в Житомирскую область, город Коростень на всеукраинские соревнования кинологов. Они состоятся в начале октября, - рассказал Павел Адаменко.

Автор: gazeta.ua
  Служебная собака на кинологических соревнованиях
Служебная собака на кинологических соревнованиях

Какой возраст собак, которые принимают участие в подобных соревнованиях?

- Все зависит от собаки. В основном от 2 до 6 лет. В 7 лет понемногу готовятся к пенсии.

Пол животного играет роль в службе и воспитании?

- Для меня - нет. Все индивидуально, кому с кем удобнее работать. Разница больше не в том, а в породе служебной собаки. Если брать немецких овчарок - более податливые в дрессуре могут быть суки. Кобелям надо немного больше уделять внимания.

Что касается пород. В этом году выступали ребята с немецкими овчарками, бельгийскими и восточноевропейскими. Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки. Почти все силовые структуры уделяют внимание именно этой породе. Для меня разницы нету. Например, немецкие тоже являются универсальными.

Как выбирают служебную собаку?

- Нужно смотреть на родителей щенка, которые уже давно работают и имеют показатели в службе или спорте. Генетика передает немало. Затем обращаем внимание на здоровье, правильное развитие. Щенок не должен бояться каких-то предметов, должен быть социализированным.

Отбирают примерно в возрасте 3-4 месяцев. Смотреть можно и с 2. Качества, присущие именно этой собаке, мы развиваем во время обучения. То есть, если она охранного характера - обучение идет на охрану и задержание. Если пес заинтересован и имеет мотивацию - можем ставить на работу во время следствия, поиск различных предметов, людей и т. п.

В наших подразделениях собаки есть для розыска и охраны. Эти соревнования, в основном, проводятся с собаками, которые смогут работать в розыске. Они учатся не только на задержание или преодоление препятствий, но и на поиск людей, предметов, стреляных гильз, послушание. Если брать караульных собак - они имеют четкое направление - охрана объекта.

Где эти собаки живут?

- В каждом заведении есть питомники. Есть своя площадка для тренировок. Есть ребята, которые приходят на службу со своими собаками. Когда собака постоянно находится с кинологом, мне кажется, воспитывается лучше.

Чем кормят собак? Есть определенный рацион?

- Питание распределяется на сухие корма и натуральные продукты. Кормят собак по-разному, все зависит от заведения или хозяина. Современные корма включают в себя все витамины и углеводы. Также делятся на суперпремиум-класс, премиум-класс и эконом. Понятно, что в последнем не будет необходимого комплекса полезных веществ.

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Расскажите о системе подготовки служебных собак.

- Взяли щенка. Наблюдаем за ним. Проводится первичная социализация. Выводят в город, гуляют в людных местах, у трамваев, автомобилей, в поездах, парках, лесах и тому подобное. Это делается для того, чтобы собака привыкал к различным условиям и местности, чтобы убрать возможные фобии. После этого кинологи, которые прошли подготовку, занимаются животным. Молодых ребят, которые приехали со своим псом, ежегодно отправляем на переподготовку. Едут на 3 месяца учиться в Хмельницкий. Там закладывают базовую подготовку. Далее доучиваем на местах.

Не у каждого это получается. Профессия кинолога предполагает не только любовь к животным, но и терпение, внимательность, усидчивость, наблюдательность и знание материала. Нередко бывает, что нервы не выдерживают у будущих кинологов.

Полицейские собаки из канадского города Ванкувер появились на страницах ежегодного благотворительного календаря. Основал издание отставной полицейский сержант Майк Энфилд. Сделал это в честь жены, которая 14 лет назад умерла от рака молочной железы. Позировали четвероногие для календаря вместе со своими кураторами.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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