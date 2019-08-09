Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО

Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы Виктора Малого взяли под стражу. Фото: poltava.to

Октябрьский районный суд города Полтавы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для Виктора Малого. Мужчину подозревают в стрельбе в охранника полтавского кафе "Ботаник".

Об этом сообщила Полтавщина.

Избирали меру пресечения для Виктора Малого на судебном заседании 8 августа. Председательствовала на заседания судья Анна Андриенко.

Подсудимому инкриминуют покушение на умышленное убийство. Напомним, поздно вечером 6 августа охранник кафе "Ботаник" в центре Полтавы сделал замечание мужчине, который справлял естественные потребности у скамейки на прилегающей к заведению общепита территории. Незнакомец застегнул штаны, достал из сумки оружие и совершил выстрелы в сторону охранника.

Запись с камеры наблюдения показали во время судебного заседания. Подсудимый заявил, что на видео не он - в то же время был один дома. Зато зять и внучка подозреваемого на допросе у следователей дали показания, что узнали на видеозаписи Виктора Малого.

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Подсудимый заявил, что изъятая при обыске в его доме оружие принадлежит не ему. Признал только карабин. Заявляет, что все остальное оставил на временное хранение приятель Сергей. Также заявил, что не имел проблем с законом и обвинений в воровстве и нарушении правил обращения с животными.

Несмотря на ходатайство адвоката подсудимого Петра Кончакова о домашнем аресте, суд прислушался к следователю Андрею Анзелю, который просил содержания под стражей без права внесения залога. Из зала суда подозреваемого направили в СИЗО, где он должен пробыть 60 дней.

Подозреваемый в покушении на убийство охранника полтавского кафе "Ботаник" готовился к войне и собирал оружие, патроны и нацистские свастики.