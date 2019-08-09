Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 567
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1251
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2637
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2034
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4329
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13941
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15543
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 801
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2934
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3501
Фото
Все фото
14
4
5
5
3
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
Утонул потому что спасателей не было на месте - фото
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
Горы мусора и радуга: красочное видео, как тушат пожар на полтавской свалке
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
В Полтавской области сгорела ферма со свиньями - фото
Видео
Все видео
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
Сделал замечание за справление нужды - получил пулю в голову
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве водитель "Москвича" протаранил КамАЗ
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
В Полтаве горела многоэтажка, эвакуировали более 50 человек - видео
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Пьяный на дороге не заметил фуру - видео с регистратора
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2565
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1467
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Просмотров: 1107
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
3 Просмотров: 2250
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 августа 2019
Просмотров: 36
Між двома соснами
Ніхто так не сумнівається і ніхто так не боїться свого минулого, як українці. Нас стільки разів карали за нього і впродовж таких довгих століть, що ...
пятница, 09 августа 2019 17:05

Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО

  Комментировать
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы Виктора Малого взяли под стражу. Фото: poltava.to

Октябрьский районный суд города Полтавы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для Виктора Малого. Мужчину подозревают в стрельбе в охранника полтавского кафе "Ботаник".

Об этом сообщила Полтавщина.

Избирали меру пресечения для Виктора Малого на судебном заседании 8 августа. Председательствовала на заседания судья Анна Андриенко.

Подсудимому инкриминуют покушение на умышленное убийство. Напомним, поздно вечером 6 августа охранник кафе "Ботаник" в центре Полтавы сделал замечание мужчине, который справлял естественные потребности у скамейки на прилегающей к заведению общепита территории. Незнакомец застегнул штаны, достал из сумки оружие и совершил выстрелы в сторону охранника.

Запись с камеры наблюдения показали во время судебного заседания. Подсудимый заявил, что на видео не он - в то же время был один дома. Зато зять и внучка подозреваемого на допросе у следователей дали показания, что узнали на видеозаписи Виктора Малого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили, кого застрелили ночью на глазах у свидетелей

Подсудимый заявил, что изъятая при обыске в его доме оружие принадлежит не ему. Признал только карабин. Заявляет, что все остальное оставил на временное хранение приятель Сергей. Также заявил, что не имел проблем с законом и обвинений в воровстве и нарушении правил обращения с животными.

Несмотря на ходатайство адвоката подсудимого Петра Кончакова о домашнем аресте, суд прислушался к следователю Андрею Анзелю, который просил содержания под стражей без права внесения залога. Из зала суда подозреваемого направили в СИЗО, где он должен пробыть 60 дней.

Подозреваемый в покушении на убийство охранника полтавского кафе "Ботаник" готовился к войне и собирал оружие, патроны и нацистские свастики.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

За гонорары мать муми-троллей Туве Янссон купила себе остров

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Подозреваемый в стрельбе возле кафе в Полтаве оказался любителем оружия и свастики
Подозреваемый в стрельбе возле кафе в Полтаве оказался любителем оружия и свастики Просмотров: 567
От ветра в Полтаве падали деревья - Фото
От ветра в Полтаве падали деревья - Фото Просмотров: 198
Едкий дым и 27 пожарников - в Полтаве горел стеклозавод (видео)
Едкий дым и 27 пожарников - в Полтаве горел стеклозавод (видео)
 Просмотров: 27
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
Подозреваемого в стрельбе в центре Полтавы закрыли в СИЗО
 Просмотров: 9
Происшествия
Едкий дым и 27 пожарников - в Полтаве горел стеклозавод (видео)
Едкий дым и 27 пожарников - в Полтаве горел стеклозавод (видео)
 Просмотров: 27
Мужчина забил 28-летнюю жену, а себе разнес голову из ружья
Мужчина забил 28-летнюю жену, а себе разнес голову из ружья
4
 Просмотров: 2799
На территории школы нашли латыша с разбитой головой
На территории школы нашли латыша с разбитой головой Просмотров: 459
От ветра в Полтаве падали деревья - Фото
От ветра в Полтаве падали деревья - Фото Просмотров: 207
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
Помощник кандидата в нардепы угрожал детям и журналисту
 Просмотров: 1449
Больше всего комментируют
18
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
8
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
2
Порошенко вызвали на очередной допрос
2
Реформа Нацполиции оказалась единственной успешной - политолог
Голосов: 880
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua