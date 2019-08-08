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четверг, 08 августа 2019 17:25

Подозреваемый в стрельбе возле кафе в Полтаве оказался любителем оружия и свастики

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Подозреваемый в стрельбе возле кафе в Полтаве оказался любителем оружия и свастики
раскрыли подробности про подозреваемого в стрельбе. Фото: poltava.to

Подозреваемый в покушении на убийство охранника полтавского кафе "Ботаник" готовился к войне и собирал оружие, патроны и нацистские свастики.

Об этом сообщают в интернет-издании "Полтавщина" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Во время обыска жилья подозреваемого, правоохранители изъяли 8 единиц оружия, более 4 тыс. патронов, порох, поддельные документы, документы с эмблемами и нацистской символикой.

По данным, предоставленным журналистами "Полтавщины", среди оружия обнаружили и тот револьвер, из которого ориентировочно стреляли в охранника. В нем не хватало двух патронов. В материале также отмечают, что мужчина "готовился к войне".

Называют и имя подозреваемого. Им оказался бывший участковый врач Виктор Малый. В последнее время он находился в поиске работы, публиковал свое резюме на сайте work.ua.

Кроме этого, сообщили, что Виктор в 2002 году баллотировался в Верховную Раду по партийному списку партии Украинская национальная ассамблея. Однако из-за уменьшения Виктором Малым совокупного дохода членов своей семьи, ЦИК Украины отменила свое предыдущее постановление, где зарегистрировала его кандидатом в нардепы.

Также с 2006 по 201 годы подозреваемый имел зарегистрированное ЧП, действовавшее в сфере рекламы.

До случая со стрельбой Виктор уже имел проблемы с законом. В апреле 2016 был штраф за выгул собаки без намордника, вследствие чего та напала на человека. Также в июле 2018-го был задержан за кражу мяса в "АТБ", а в марте 2019 уже воровал сахар в "Велмарте". Наибольшее наказание за эти деяния - 68 грн штрафа за выгул собаки.

Сейчас мужчина находится под надзором полиции, продолжается досудебное расследование.

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6 августа около 23:00 в Полтаве охранник кафе "Ботаник" в центре города получил пулевое ранение в голову.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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