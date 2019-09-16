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понедельник, 16 сентября 2019 11:11

Неделю тушили болото на Полтавщине - выгорело 350 тыс. кв. м - фото
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В Новосанжарском районе спасатели неделю тушили пожар
Фото: Предоставлено Светланой Рыбалко
Руки спасателя, который тушил пожар в Новосанжарском районе под Полтавой
В Новосанжарском районе спасатели неделю тушили пожар
В Новосанжарском районе спасатели неделю тушили пожар
В Новосанжарском районе спасатели неделю тушили пожар

В Новосанжарском районе Полтавской области неделю тушили пожар на болоте между деревнями Пологий Низ и Руденковка. Выгорело 350 тыс. кв. м тростника.

Затрудняло работу пожарных то, что воду приходилось подвозить, рассказала Gazeta.ua пресс-секретарь ГУ ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

"Стоят болота, камыши. Раньше здесь на лодках мужчины рыбу ловили, однако из-за сильной засухи вода почти полностью ушла. Гореть начало еще 9 сентября. Здесь сотня гектаров этого болота. На 35 гектарах был сам пожар ", - рассказала Рыбалко.

Причины пожара неизвестны. Из-за сильной засухи при таких температурных показателях пожар мог возникнуть даже от выброшенной бутылки с водой, которая сработала, как линза, отметила представитель ДСНС Полтавщины.

"Не было осадков, оно осушилось. Пока не торф, однако, если засуха будет еще несколько месяцев, может вода полностью уйти и будут торфа. Пожарные его в первые дни локализовали, однако местами оно вспыхивало и тлело кусками", - добавила пресс-секретарь.

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О ликвидации пожара передали 15 сентября вечером.

Всего за прошедшую неделю в Полтавской области зарегистрировали 197 пожаров. Из них 21 в Полтавском районе, 2 - Карловском и 6 в Новосанжарском.

Во время тушения пожара на открытой территории в селе Лукищина Полтавского района спасли ежа.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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