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пятница, 16 августа 2019 16:31

Психиатрическую больницу атаковали змеи - опечатали целый корпус
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У физ.корпусе нашли змей
Фото: Ярослава Фонина
Дверь опечатали в нескольких местах
Дверь опечатали в нескольких местах

9 августа в Полтавской областной психиатрической больнице опечатали корпус физиотерапии. Причина - нашли змей.

Об этом сообщили редакции Gazeta.ua в анонимном звонке.

"Я там работаю, но имя и фамилию не назову. На днях мы нашли в коридоре физ. корпуса гнездо змей. Огромные, черные - бросаются. Две толстые и длинные и много маленьких. Позвонили спасателям - а те не приехали! ", - сообщила женщина по телефону. По ее словам, корпус временно не работает.

Журналист "Газеты" посетил Полтавскую клиническую психиатрическую больницу, чтобы убедиться - действительно ли змеи находятся в больнице, которая расположена возле леса.

На территории больницы в первую очередь обратилась к охраннику. Тот о змеях слышал только "краем уха", указал, куда именно нужно идти.
"За админкорпусом направо, и сразу увидите", - провести отказался.

До главного корпуса от входных ворот метров триста. Рядом с ним - другие корпуса, магазин, березовый сквер.

Направо от админздания - узкая заасфальтирована дорога, ведущая прямо к двум рядом расположенным домам. Один из них - приемное отделение больницы, второй - корпус физиотерапии.

У корпуса физиотерапии сидела баба. Перед собой разложила яблоки, продает.
За ее спиной виднеются входные двери в здание, они закрыты. На них в нескольких местах наклеены бумажки с надписями "опечатано". Стекло на окнах корпуса грязное, через них разглядеть змей невозможно.

"Документального подтверждения того, что это все-таки ядовитые змеи, мне никто не предоставил. Спрашиваю, какого размера, руками показывают - большая. Но потом, как успокоились, то уже вдвое меньше. А сразу же перепугались, опечатали корпус ", - прокомментировал один из представителей администрации больницы. Имя и фамилия попросил не называть, но нужную информацию предоставить не отказался.

"Мы регулярно обрабатываем препаратами против насекомых-вредителей, грызунов. Однако профилактических мероприятий против змей не существует нигде в мире. Даже в Азиатских странах. Последние змееловы, которые были в стране, работали в Олешкинской пустыне Херсонской области. Отлавливали степную гадюку. Сейчас змей полно, но змееловов нет ", - прокомментировал врач. По его словам, змеи наползли в больницу, потому что им тут комфортно. Любят тепло, да и еды хватает. А агрессивные, потому что защищают свое потомство.

Добавил, что бояться нечего, укус гадюки - несмертельный, да и, более всего, в опечатанном корпусе - ужи.

Сейчас в больнице ожидают дезинсекторов, которые обработают корпус химическими препаратами против насекомых. Змеи тоже не любят этот запах и убегают. Первую обработку назначили на 16 августа.

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Пауки оказались единственными существами, которые вызывают одинаково сильные чувства страха и отвращения. Последующие места в списке заняли паразиты, змеи, ящерицы, вши и черви.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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16
августа

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