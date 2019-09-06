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пятница, 06 сентября 2019 16:20

Пятиэтажка осталась без газа — впереди еще две недели "выживания"
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В доме по улице Шевченка меняют трубы
Фото: Ярослава Фонина
В доме по улице Шевченка меняют трубы
В доме по улице Шевченка меняют трубы
В доме по улице Шевченка меняют трубы

В Рассошенцах, что под Полтавой, выключают газ в домах. Голубое топливо перекрывают, чтобы заменить старые газовые трубы на новые, большего диаметра.

Журналист Gazeta.ua побывал на ул. Шевченко возле дома №34, жители которого три недели живут без газа.

Пятиэтажный дом, где ведутся работы, имеет 4 подъезда. У каждого - старые скамейки голубого цвета. У четвертого подъезда сидели местные жители, обсуждали что-то свое. На вопросы журналиста отвечать отказались.

У третьего - припаркованный "Фольксваген" желтого цвета. У открытых дверей машины стояли трое мужчин в рабочей форме. Еще один - на навесе на крыльце.

"На этом объекте работаем уже четвертую неделю. Меняем трубы в квартирах, пускаем по фасаду с обеих сторон дома. Трубы надо было менять, потому что в старых малый диаметр. Не хватало бы газа в котлы для индивидуального отопления. Дай Бог, чтобы мы сделали это все быстро ", - рассказал Валерий. Представился главным мастером в диканьской частной фирме "Будсервис-3000".

"Люди относятся с пониманием. Есть, конечно, и проблемы. Сельсовет поставил людей перед фактом, котельную закрыли, сказали, что надо индивидуальное отопление. Есть люди, которые не пускают нас в квартиру. В четвертом подъезде мужчина, лет 30, не впускает. Мы на рожон не лезем - зачем оно нам? Там есть соседи, пусть убеждают. Потому что если мы не сделаем - газа не будет дольше. А все заинтересованы в скорейшем завершении ", - мастер убежден, что сдать объект смогут по две недели. Однако для этого люди должны пойти навстречу.

У первого подъезда за нами наблюдала жительница дома. Подошла к ней, расспросила о том, как справляется без газа.

"Газа нет третью неделю. Ну, а что делать, терпим. Это же бесплатно делают, газовые стояки меняют, чтобы на индивидуальное переходили.Тут же волей-неволей, а надо. Мой сын Олег купил две электроплиты - своей семье и мне. Вот и готовлю так сейчас. Каши варю, супы ", - рассказала Вера Фонина.

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7 населенных пунктов Полтавского района 5-й день сидят без газа. Ремонтные работы на газопроводе еще продолжаются.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской обороны Полтавской облгосадминистрации.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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