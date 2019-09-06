До сих пор сидят без газа села под Полтавой

5-й день в селах Полтавского района нет газа. Фото: www.rbc.ua

7 населенных пунктов Полтавского района 5-й день сидят без газа. Ремонтные работы на газопроводе еще продолжаются.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской обороны Полтавской облгосадминистрации.

2 сентября в 7 селах Полтавского района на трассе Киев - Харьков перекрыли газ из-за аварии на газопроводе высокого давления. Повредили во время дорожно-строительных работ. Без отопления остались Буланово, Большой и Малый Тростянец, Верхняя Вильшана, Мыльцы, Ивашки и Пожарная Балка. Всего более тысячи человек.

"На трассе строят мост и расширяют дорогу. Работает турецкая фирма "Онур". Днем в понедельник снимали верхний слой земли и зацепили газопровод. Это по трассе со стороны села Мыльцы. Газ сразу перекрыли", - рассказали местные.

Анонсируют, что работы завершат сегодня, 6 сентября.

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На участке трассы М-03 Киев - Харьков - Довжанский за селом Копылы Полтавского района возле поворота на Селещину начали масштабное строительство. Пригнали много техники, забивают большие сваи. Начали строить двухуровневую дорожную развязку.