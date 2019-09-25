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среда, 25 сентября 2019 15:35

Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели

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  Руководитель пресс-службы ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко
Руководитель пресс-службы ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко

По сравнению с прошлым годом на Полтавщине количество пожаров на открытой территории возросло вдвое. Также увеличились и площадь, какую охватывал огонь. Со снижением температур спасатели готовятся к сезону пожаров в домах.

Об этом и не только журналистам Gazeta.ua в интервью рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС в Полтавской области Светлана Рыбалко. Работает в пресс-службе чрезвычайников более 18 лет. С 2005-го является руководителем отдела.

Количество пожаров на открытой территории возросло вдвое. 2018-м их произошло 350. Выгорело 509,52 га территории. С начала этого года зафиксировали 809 пожаров, уничтоживших 2045,17 га растительности, по состоянию на 24 сентября.

Лесов в прошлом году выгорело 4,45 га. В этом году - 24,9 га. Увеличилось количество пожаров на сельхозугодьях. 2018 их зафиксировали девять на 82 га. В этом году горело 23 раза на площади 190,91 га. Больше всего - в Полтавском и Кременчугском районах.

Всего с начала года на Полтавщине зафиксировали 2180 пожаров.

- Самая главная проблема - пятый класс пожарной опасности, который длится почти все лето, потому что не было осадков. Может вспыхнуть от обычной выброшенной бутылки, которая сработает как линза. Я уже не говорю о человеческом факторе: сжигание сухой растительности, оставленные в лесу костеры, брошенные окурки и т.д., - отметила Светлана Рыбалко. Говорит, что из-за повышенного уровня пожарной опасности спасатели работают в усиленном режиме.

Какие бывают типы пожаров? Что горит чаще?

- Зависит от времени года. Если лето - горит открытая территория, когда холодно - жилые дома. Особенно перед отопительным сезоном. Люди начинают греться печами, газовым оборудованием и обогревателями кустарного производства. Очень часто самодельные приборы становятся причиной пожара. Также из-за перегрузки электросети может произойти короткое замыкание. Категория риска - старые дома или люди, которые злоупотребляют спиртным. Зимой часто бывают возгорания из-за курения в постели. Почему-то людям лень вылезать из-под одеяла. Это самая частая причина гибели на пожарах - 70% ежегодно.

В этом году большинство пожаров на отрытой територии произошло из-за засухи. В Новосанжарском районе рядом с деревней Руденковка неделю тушили огонь на болоте, из которого ушла вода. К-кстати, ушла в этом году. Также там тушили и лес с помощью самолетов. Одно из самых тяжелых нынешних бедствий Полтавщины - лесные пожары. Их не больше по количеству, но площадь значительно возросла. С 4 гектаров в прошлом году - до 24. Очень быстро распространяется огонь. В Новосанжарском районе огонь недавно пошел на лес от свалки, которую люди устроили рядом. Хорошо, что лесники были неподалеку и быстро отреагировали - тракторами опахали территорию.

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Какие возгорания самые опасные?

- Торфы. Их обнаруживают слишком поздно, а тушить очень долго. Смрад сильный и вреден для людей, которые живут рядом. В основном на себе испытывают дискомфорт те, кто имеет заболевания верхних дыхательных путей, сердца или аллергии какие-то. На этих пожарах ребята работают без аппаратов защиты дыхания, потому что нужно каждые 40 минут заряжать. К тому же человек может потерять сознание от такого ада и нагрузки, если сверху надеть маску. Также их трудно тушить, потому что нужно очень тщательно поливать, до последней искры круговыми движениями. Если полностью не потушить, за неделю может воспламениться с новой силой. Еще одна опасность пожаров на торфяниках - может поплавитись обувь и вы это не сразу заметите. Угольки то могут быть под слоем торфа. Я уже несколько пар обуви так потрепала.

Хорошо, что у нас торфяники залегают не очень глубоко - от 10 сантиметров до 2 метров. Самые крупные - в Кременчугском районе, где нефтяные отстойники. По сравнению с Россией, где недавно горел торфяник с залеганием в 10 метров. Его там и экскаваторами разгребали.

Также одни из самых опасных пожаров - гаражи, склады и сараи. Потому что не знаем, что там хранится. Был случай 2005 году, когда двое пожарных получили очень серьезные ожоги. Хозяин кричал: "Открывайте гараж и бегом тушите. Ничего там опасного нет". А там стояли шесть больших бочек с горючим. Керосин, бензин и зерно хранилось. Можно сказать, что бомба. Все горело открытым пламенем. Когда ребята открывали ворота - произошел взрыв. Пострадали тогда начальник части, который был одет в обычную форму, и пожарный. Последний получил около 30% ожогов, а руководитель был в обычной, незащитной форме - еще больше обгорел. Сейчас эти мужчины уже на пенсии.

Был в Полтаве случай, когда горело на первом этаже, а мужчина побежал спасать своих родителей на пятый и задохнулся. Пожар опасен не только огнем, но и продуктами горения. Страшно, когда не горит, а тлеет - убивает людей тихо и без огня. Тлеющая дыра в матрасе, например от сигареты, диаметром 15-20 сантиметров может убить человека.

Спасатели обучены, как действовать и с какими пожарами. Эвакуация людей, разведка пожара - все рассчитано.

Какие звери больше всего страдают от пожаров на открытой территории?

- Все. Сердце кровью обливается, когда ребята видят сожженые гнезда птиц, ежей или маленьких зайчат. Рассказывали, как из пламени косули выпрыгивают. То, что может полететь и сбежать - убегает. А все, что нет - сгорает с лесом.

Частые смерти людей при сжигании травы. Почему?

- В этом году рекордное количество гибели людей из-за сжигания сухой растительности или мусора - семь случаев с начала года. Два весной и пять в конце августа. Все - люди преклонного возраста. Точно сказать, от ожогов погибли, или от того, что стало плохо от дыма - не можем. Могло и сердце прихватить.

Почему постоянно горит Макухивская свалка?

- Могут возникать пожары из-за самовозгорания. Трудно тушить, потому загорается на глубине. Экологи рассказывали, что упакованный мусор в пакетах - маленькие бомбы. Собирается там газ, происходит какая-то химическая реакция и оно бродит, надувается. В конце концов начинает тлеть и занимается. Этому также способствует погода. Свалка горит даже зимой. На ее территории живут и работают люди, поэтому может заняться и из-за неосторожного обращения с огнем.

По профилактике мы то вносим предложения, чтобы постоянно осматривалась территория всей свалки. Чем раньше обнаружить пожар, тем быстрее его можно потушить. Сейчас говорим с коммунальной службой, которая отвечающей за эту свалку. Рядом есть река, с которой всегда черпаем воду. Надо провести трубы, чтобы можно было подключиться и не затрачивать время на разложение рукавов.

Может ли повториться история с Грибовицким полигоном на Львовщине, где из-за обвала мусора погибли трое пожарных?

- Да. Высота нашей свалки местами более 15 метров, иногда выше пятиэтажки. В Грибовичах, так естественно сложилось, что свалка на возвышении, а вниз шел большой склон и они гасили под этим склоном пожар. Во Львовской области постоянная морось, высокая влажность и осадки месяц тогда были. Загорелась мусорка, а спасатели были внизу. Вся эта масса на них просто поплыла. Я мало чего боюсь, но после этого случая, когда выезжали на нашу свалку, чувствовала безумный страх. А если пойдет смещение волной в 15 метров? Оно то монолитное, но быть может все.

Смещение не единственная опасность, которую несет наша свалка. Там еще и опасные пары есть. Вонь страшная, даже если ничего не горит. Представляете, сколько яда вдыхают пожарные? А работают тоже без масок.

Какие болезни чаще всего диагностируют у спасателей?

- Страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей. Есть постоянный риск травмироваться. Мы всегда говорим, что спасатели тоже люди, у которых есть дети, родители, любимые. А у нас люди подожгли траву и говорят: "Позвоним пожарным, если что". Никто не думает о том, что спасателям всем этим дышать.

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  Лесной пожар в Новосанжарском районе Полтавской, который тушили с самолетов
Лесной пожар в Новосанжарском районе Полтавской, который тушили с самолетов

Какие самые большие пожары на Полтавщине были в этом году?

- Новосанжарский лес горел - 18 с лишним гектаров. Чудом остановили огонь. Спасибо еще и погоде, не было сильного ветра. Помогали тогда два современных пожарных самолета АН-32П. Прилетали из Нежина. Их отправляют на резонансные пожары.

Неделями тушили торфяники возле села Нетратовка Чорнухинского района. Болото в Руденковке Новосанжарского района поливали 8 дней.

Из зданий - в конце августа горел склад "Новой Почты" в Полтаве. Так как он был перезагружен и тушить было трудно.

Сколько тратится денег на тушение пожаров? Куда они идут?

- В основном на горюче-смазочные материалы. Их количество зависит от расстояния, времени работы автомобиля и тому подобное. До копейки всю сумму сказать не могу.

Например, на пожар в Руденковке на болоте общей площадью 39 гектаров, который тушили восемь дней, потратили 340 000 гривен. Преимущественно деньги пошли на горюче-смазочные материалы, питания личного состава и командировки. Средства привлекаются из государственных бюджетов всех уровней.

Чем и кто кормит спасателей? Где ночуют во время долгих выездов?

- Ребят кормят хорошо - первое, второе, борщ, каша с мясом. В основном помогают сельсоветы в этом вопросе.

Ночевали в палатках до 2010 года. Теперь для пожарных оборудовали конги на базе крупных военных автомобилей. Там есть душевая и спальные места. Они обогреваются.

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Что надо знать и уметь чтобы стать спасателем? Условия труда?

- Учатся спасателей пять лет в высших учебных заведениях. На пожарных - около года.

Спасателем может стать любой, если имеет хорошее физическое состояние, стабильную психику, холодный ум. Потому что паникующий пожарный может наделать ошибок.

Этот человек должен пройти армию, иметь военный билет, потому что это война ежедневная с огнем и за жизни. Возрастные ограничения - до 33 лет. До пенсии надо отработать 25 лет. Заступают на суточную смену в 8:00. Затем трое суток отдыхают. Сейчас переведены на повышенный класс пожарной опасности, то работают сутки через двое.

Зарабатывают от 10 000 гривен в месяц. Подняли зарплату с прошлого года. Ее размер также зависит от выслуги лет, могут быть надбавки. Начальник караула получает около 13-15 тысяч.

Девушек-пожарных нету. Есть те, которые на учениях выступают, однако работают в офисах, в ликвидации не привлекаются. Можем выезжать на события чтобы провести фото и видео съемку. Иногда помогаем перетянуть рукав.

В Тихом океане пылает российский плавучий завод по переработке рыбы "Петр Житников".

Пламя вспыхнуло в крабовом цеха. Там хранилась упаковка из гофрокартона

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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