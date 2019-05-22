В Полтаве водитель москвича протаранил КАМАЗ

В Полтаве произошло ДТП. Фото: Корреспондент.net

22 мая в Полтаве на улице Сковороды автомобиль москвич столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло об 13:50.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Полтавской области.

"В результате ДТП усложнилось дорожное движение. Патрульные прибыли на место происшествия и сейчас устанавливают, кто является виновником столкновения ", - прокомментировала Наталья Шерипова, пресс-офицер патрульной полиции.



Пострадавших и погибших в ДТП нет.

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