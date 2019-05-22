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среда, 22 мая 2019 15:30

В Полтаве водитель москвича протаранил КАМАЗ

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В Полтаве водитель москвича протаранил КАМАЗ
В Полтаве произошло ДТП. Фото: Корреспондент.net

22 мая в Полтаве на улице Сковороды автомобиль москвич столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло об 13:50.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Полтавской области.

"В результате ДТП усложнилось дорожное движение. Патрульные прибыли на место происшествия и сейчас устанавливают, кто является виновником столкновения ", - прокомментировала Наталья Шерипова, пресс-офицер патрульной полиции.

Пострадавших и погибших в ДТП нет.

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В Интернете опубликовали видео ДТП. Из-за присутствия нецензурной лексики просим не смотреть его тем, кому не исполнилось 18 лет.

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Увага! Нецензурна лексика! Аварія на вул. Козака біля Аграрної академії.

Допис, поширений PVP.POLTAVA (@pvp.poltava)

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль сгорел дотла.

Авария произошла на 150 км трассы, говорится в сообщении Telegram-канала KO INFO.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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