В Полтаве водитель москвича протаранил КАМАЗ

22 мая в Полтаве на улице Сковороды автомобиль москвич столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло об 13:50.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Полтавской области.
"В результате ДТП усложнилось дорожное движение. Патрульные прибыли на место происшествия и сейчас устанавливают, кто является виновником столкновения ", - прокомментировала Наталья Шерипова, пресс-офицер патрульной полиции.
Пострадавших и погибших в ДТП нет.
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В Интернете опубликовали видео ДТП. Из-за присутствия нецензурной лексики просим не смотреть его тем, кому не исполнилось 18 лет.
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