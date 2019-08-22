81 пожарник и 1,5 тыс. "квадратов" пепелища: в Полтаве сгорел склад "Новой почты"

Фото: Светлана БОНДАРЕВА

В ночь на 22 августа в Полтаве полностью сгорел склад "Новой почты" на ул. Ветеринарной, 22.

Журналисты Gazeta.ua побывали на месте и узнали подробности.

О пожаре сообщили в 19:53. На место выехали спасатели.Работали 81 человек и 20 единиц техники. Дым от пожарища покрыл весь микрорайон Боженко, пламя могли видеть жители микрорайона Половки в другой части города. Пожарные работали всю ночь. В 9 утра потушили.

"Сторож, обходя всю территорию, не увидел признаков горения. Через некоторое время сработала автоматическая пожарная сигнализация. Мужчина подумал, что приедут представители охранной фирмы, и не стал нас беспокоить. Через некоторое время увидел, что пламя поднялось в двух окнах - набрал нас. Через 4 минуты уже были первые автомобили, но приступить к тушению не могли, потому что помещение было подключено к электроснабжению. Приехали люди с Полаваобленерго", - рассказала пресс-секретарь ГУ ДСНС Полтавщины Светлана Рыбалко.

Пресс-офицер отметила, что все металлические двери склада были закрыты изнутри, что прибавило немало хлопот - срезали специнструментом. Также не было воды на территории промзоны. Давления хватило только на одну цистерну. Подвозили воду автомобилями. Потом нашли гидрант, расположенный чуть дальше на промзоне. Прокинули рукавные линии, чтобы бесперебойно подавать воду.

"Складское помещение размещено буквой" Т ". Огонь потянуло на ножку, вниз, где через стенку находятся другие склады. Огонь перекинулся бы быстро. Спасло то, что был металлический перестенок. Его сильно изуродовал огонь. Если бы не этот перестенок, пламя пошло бы дальше и никто не смог его уже остановить. Рисковать жизнью личного состава никто бы не стал. Была реальная угроза обвала железобетонных конструкций. Дальше в следующем складе в тюках лежала шерсть, нитки, ткань", - отметила Рыбалко.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА В ночь на 22 августа сгорел склад "Новой почты" в Полтаве

9 утра, на территории складов продолжают работать спасатели. Кто-то отработал всю ночь и собирается домой, другие приехали на замену. Вонь от пожарища бьет в нос.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА В ночь на 22 августа сгорел склад "Новой почты" в Полтаве

Два спасателя заливают пропитанные маслом шпалы, сложенные под стенкой склада на улице. С них до сих пор поднимается местами небольшой огонь.

Через открытые металлические складские ворота и двери видно, что выгорело все.

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Один из пожарных соглашается сопроводить меня внутрь. Половина крыши уже обвалилась, местами железобетонные балки прогнулись. Опадает небольшими кусками бетон - раскрошился. На полу обугленные остатки предметов, деталей, металлические клетки с остатками посуды. Пожарные объясняют, что на складе находилась утилизация и упаковочный материал. Помещение было очень перегружено.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА В ночь на 22 августа сгорел склад "Новой почты" в Полтаве

Спасатель Виталий Кинаш говорит, что за 5 лет работы этот пожар был самый масштабный. Тушить приехал одним из первых.

"Когда зашли, градусов 700 было. Мы не могли близко подобраться из-за высокой температуры. Когда заходили в помещение - обливались водой. Стояли достаточно далеко от пламени, но через эту боевку, - показывает на себе спецкуртку синего цвета, - жарило очень сильно ", - объясняет спасатель.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА В ночь на 22 августа сгорел склад "Новой почты" в Полтаве

На ступеньках отделения "Новой почты" №1, которое находится в соседнем помещении, собрались люди. Ожидают открытия. К ним выходит сотрудница почты и объясняет, что из-за отсутствия электричества не работают терминалы. Всех остальных приглашает в помещение за посылками.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА В ночь на 22 августа сгорел склад "Новой почты" в Полтаве

"Нет электричества. Работаем в ручном режиме. Грузы выдаются и отправляются

Люди беспокоятся, звонят ", - объяснил один из сотрудников.

"Клиентские грузы и посылки не пострадали. Сгорел склад, который использовался для внутренних нужд компаний. Там хранили имущество компании. Люди тоже не пострадали. Так что переживать нечего. Если кто-то хочет проверить, где его посылка - это можно сделать на сайте или в мобильном приложении. Убытки пока еще не подсчитали. Неизвестны и причины пожара ", - объяснила по телефону руководитель департамента корпоративных коммуникаций "Новой почты" Янина Нестерчук.

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