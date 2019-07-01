5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео

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Яма 5 м глубиной, в которую утром в Полтаве провалился ВАЗ 2106, образовалась очень быстро. Причиной стало разрушение бетона канализационного коллектора.

Об этом журналисту Gazeta.ua рассказали в коммунальном предприятии "Полтававодоканал".

Напомним, около 07:00 в гаражном коомеративи "Сады" в микрорайоне Огневка в Полтаве под автомобилем "Жигули" провалился асфальт. Водитель вывел свой автомобиль из гаража на ровную дорогу, вдруг колеса начали погружаться под асфальт, а снизу хлынули потоки грязной воды. За несколько минут яма увеличилась и автомобиль полностью провалился под землю и погрузился в воду. Водитель успел выскочить из машины и вызвать полицию и спасателей.

На место происшествия сразу направили спецтехнику коммунального предприятия, которое обслуживает сети водоотведения в Полтаве.

"Произошел провал канализационного коллектора. Причина в сульфатно-газовой коррозии, как ее следствие - выщелачивание составляющих бетона. Коллектор проложен в 70-х годах и уже дважды отслужил свой срок, который составляет 25 лет. В Полтаве около 80% коллекторов крайне изношены. Десятилетиями им не уделялось внимание, о чем водоканал неоднократно предупреждал власти города и области", - заявила пресс-секретарь КП "Полтававодоканал" Лиана Козмейчук.

По подсчетам специалистов коммунального предприятия, для того, чтобы привести канализационные сети города в рабочие безаварийное состояние, нужно около миллиарда гривен: ежегодно до 200 млн грн в течение 5 лет. И это без учета инфляции. В Полтававодоканале заявляют, что у предприятия нет таких средств, поэтому оно нуждается в срочных субвенциях.

А пока непредсказуемая катастрофа может произойти в любой момент, отмечают коммунальщики.

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"Некоторые провалы образуются постепенно. Часами или днями постепенно проседает земля. Мы успеваем их заметить, оградить, начать работы. Сегодня провал был коварный, потому что счет шел на минуты. Мужчина выехал на ровном дорогу и неожиданно начал проваливаться", - пояснила сотрудница коммунального предприятия.

Провал имел глубину около 5 м. "Жигули" залило стоками и жидкой грязью. Чтобы поднять автомобиль, воду из ямы откачали. Дочь хозяина автомобиля Тетьяна Билан сняла видео, как "Жигули" заливает водой.

Во время извлечения транспортного средства, его серзозно повредили.

На время ремонта коллектора в месте аварии коммунальщики установили временный обводной коллектор и насосную станцию.

Утром 1 июля в Полтаве под автомобилем "Жигули" провалился асфальт. Легковушка сразу погрузилась в глубокую лужу со сточными водами.