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понедельник, 01 июля 2019 10:39

В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт

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В Полтаве автомобиль полностью провалился под асфальт
В Полтаве под легковушкой провалился асфальт. Фото: pl.npu.gov.ua

Утром 1 июля в Полтаве под автомобилем "Жигули" провалился асфальт. Легковушка сразу погрузилась в глубокую лужу со сточными водами.

Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Полтавской области.

Происшествие произошло около семи утра в понедельник. Водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выезжал по первому ряду с территории гаражного кооператива в микрорайоне "Сады".

Внезапно под машиной провалился асфальт. "Жигули" упали в глубокую яму, которая образовалась от утечки сточных вод.

"Нам никто не сообщал, что там есть такая проблема. На том месте не было ямы. Сейчас мы видим, что прорвало канализационный коллектор. Вода вымыла грунт. Образовалась большая полость. Более сейчас ничего не могу сказать, будем разбираться", - рассказала Gazeta.ua руководитель пресс-службы коммунального предприятия "Полтававодоканал" Лиана Козмейчук.

Водитель "ВАЗ 2106" находился в автомобиле один. Смог самостоятельно выбраться из ямы и с телефона прохожего вызвать полицию. Мужчина не пострадал.

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Автор: Ольга СТЕНЬКО
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