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вторник, 24 сентября 2019 10:40

В Полтаве сплели рекордный 1183-метровый венок-оберег — ФОТО
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В Полтаве установили рекорд
Фото: Ярослава Фонина
В Полтаве установили рекорд
В Полтаве установили рекорд
В Полтаве установили рекорд
В Полтаве установили рекорд

23 сентября ко Дню города в центре Полтавы выложили огромный венок.

Журналист Gazeta.ua побывал на мероприятии, которое состоялось в Корпусном парке.

Венок-оберег начали выкладывать еще в 8 утра, и работали над ним до 18 часов. Располагали его в три ряда.

Основу для венка принимали обрезки деревьев, которые передали добровольцам работники КП "Декоративные культуры". Коммунальщики за несколько дней до празднования как раз проводили санитарную обрезку деревьев.

Около 18 часов в центре города собрались гости мероприятия. Многие принесли цветы, ягоды, листья, чтобы вплести в венок.

"Принесла шиповник, чтобы у наших горожан никаких болезней не было, розы, чтобы любовь царила. Еще вплела ромашки и растение, которое в простонародье капустой называется. Хотя это не та капуста, которую мы едим", - рассказала полтавчанка, которая пожелала остаться анонимной. Сказала только, что на мероприятии - как работник благотворительного фонда "Каритас".

Венок должен быть 1120-метровым - по метру на каждый год города. Однако участники мероприятия "перестарались" на 63 метра. Создавали венок 1110 человек.

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В 18:00 гости мероприятия разделились - каждый выбрал себе часть венка, за которую держался. Далее огромный оберег все вместе подняли и начали выносить на внутреннюю полосу дороги прямо из центра Корпусного парка. Во время того, как выносили, венок чуть не прервалась. однако спасла веревка. Ею венок был перевязан еще с самого начала.

Кроме этого, действие посетили представители Книги рекордов Украины, которые зафиксировали длину венка. Поэтому 1183-метровый травяной оберег стал новым рекордом страны.

"Это интересно, я рада, что присоединилась к этому действу. Все таки, Полтава - наш родной город, и мы имели бы как-то увековечить в современной истории. А об этом рекорде, думаю, не скоро забудут", - рассказала студентка ПНПУ, представившийся Ириной Святовой. Девушка вместе с одногруппниками несла венок в сторону дороги.

Организаторы проекта - Лариса Семеняга и Ирина Григорова. На плетение всех приглашали к Городскому дому культуры.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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