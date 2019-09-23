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понедельник, 23 сентября 2019 14:29

Археологи нашли возле трассы древние захоронения
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Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.
Фото: ras.gov.ua
Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.
Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.
Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.
Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.


Возле села Новофедоровка Чутовского района Полтавской области археологи нашли семейное захоронение конца III - начала II тысячелетия до н.э.

Научно-исследовательский центр "Спасательная археологическая служба" проводит исследования в зоне реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский между Полтавой и поселком Чутово.

Курганы сохранились в довольно разрушенном состоянии. В одном нашли комплекс захоронений ямной культуры - вторая половина III - начало II тыс до н. э., сопровождался значительным количеством кремневых отщепов и обломков изделий из кремня, а также впускное захоронение, которое, очевидно, относится к бабинской культуре - середина II тыс. до н.э, передает ras.gov.ua.

Рядом обнаружили групповое, вероятно, семейное захоронение познеямного времени - конец III - начало II тыс до н.э. Мужское захоронение сопровождалось каменным топором, женское - бронзовым височным кольцом, детское - богатым ожерельем из пронизок, бусин и амулетов с кликов собаки или волка.
Неподалеку нашли две небольшие ямы, предварительно атрибутированы как жертвенные, в одной из которых было захоронение ребенка со скребком в голове, а в другой, примерно в метре от нее, - только горшок, без погребения.

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Еще одно захоронение относится к ингульской катакомбной культуры - первая половина II тыс. до н.э. Захоронение мало сопроводительное инвентарь, который довольно редким для этого типа памятников - на деревянном блюде найдено толченый минеральную посыпку черного цвета, внутрь которой было положено два астрагалы - таранной кости мелкого рогатого скота.

V Международная летняя полевая археологическая школа завершила раскопки скифского городища в Бильске, Полтавщина. Археологи обнаружили 18 захоронений, среди которых лишь одно мужское. Среди найденных артефактов - обломки глиняной лепной посуды и античных амфор, бронзовые серьги, лазурное ожерелье, редкая раковина каури.

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