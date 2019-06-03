На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео

1 июня в селе Марьяновка Карловского района прошел град размером с яйцо перепелки.
Видео природного явления разместил в Facebook Юрий Кузьменко.
Снял, как за считанные минуты в его дворе землю укрыло 10-сантиметровым слоем града.
"Не помню, в каком году, видимо, в 2009-м, в Карловке был град с голубиное яйцо. И где-то в такое время ", - написала в комментариях под видео Юлия Коба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метеорологи предупредили об опасности первого уровня
1 июня 46 населенных пунктов в 7 районах Полтавщины остались без электричества из-за непогоды.
×
Комментарии