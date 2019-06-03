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понедельник, 03 июня 2019 10:41

На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео

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На Полтавщине прошел град размером с яйцо - видео
В Карловском районе на Полтавщине, в первый день лета пролйшов град размером с перепелиное яйцо. Фото: tsn

1 июня в селе Марьяновка Карловского района прошел град размером с яйцо перепелки.

Видео природного явления разместил в Facebook Юрий Кузьменко.

Снял, как за считанные минуты в его дворе землю укрыло 10-сантиметровым слоем града.

"Не помню, в каком году, видимо, в 2009-м, в Карловке был град с голубиное яйцо. И где-то в такое время ", - написала в комментариях под видео Юлия Коба.

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1 июня 46 населенных пунктов в 7 районах Полтавщины остались без электричества из-за непогоды.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
03
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