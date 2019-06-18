На Крещатике автомобиль провалился под асфальт

В Киеве в одном из дворов по улице Крещатик автомобиль провалился под асфальт.
Инцидент произошел во вторник, 18 июня. Об этом сообщает УНН.
Как отмечается, под машиной треснул асфальт и появилась яма, в которую она и провалилась. В автомобиле на момент инцидента никого не было, поэтому пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили участок предупредительными конусами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аudi отзывают из-за возгорания
На кольцевой дороге в Немышлянская районе Харькова лоб в лоб столкнулись Volkswagen и "ГАЗ". 2 человека оказались в больнице. Водитель Volkswagen остался без руки.
Комментарии