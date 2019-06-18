На Крещатике автомобиль провалился под асфальт

В центре Киева автомобиль провалился под землю. Фото: UNN

В Киеве в одном из дворов по улице Крещатик автомобиль провалился под асфальт.

Инцидент произошел во вторник, 18 июня. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, под машиной треснул асфальт и появилась яма, в которую она и провалилась. В автомобиле на момент инцидента никого не было, поэтому пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает экипаж патрульной полиции. Они огородили участок предупредительными конусами.

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