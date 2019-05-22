Грузовик выгорел дотла: видео страшной аварии на трассе

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль сгорел дотла. Фото - Корреспондент.net

На трассе Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль сгорел дотла.

Авария произошла на 150 км трассы, говорится в сообщении Telegram-канала KO INFO.

На видео, опубликованном в сети, видно, что от грузового автомобиля осталась только кабина и каркас кузова. Также в нескольких десятках метров от грузовика на месте аварии находится и другой поврежденный автомобиль.

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При этом местные СМИ и правоохранительные органы пока не сообщают никаких подробностей инцидента. Также неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате аварии.

Вблизи поселка Верхнее Синевидное Сколевского района на Львовщине грузовик врезался в 2 автомобиля. Сильным ударом кабина грузовика полностью разбита.