Выяснили, каких животных люди боятся больше всего

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 585
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2430
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 558
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5238
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5653
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1098
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3582
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
6
8
7
5
4
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5238
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 990
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2610
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1206
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 324
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
понедельник, 29 июля 2019 23:28

Выяснили, каких животных люди боятся больше всего

  Комментировать

Автор: insidescience.org
  По мнению ученых, пауки кажутся людям самыми страшными из-за своего специфического внешнего вида, склонности прятаться в любых местах, непредсказуемости поведения и способности быстро передвигаться.
По мнению ученых, пауки кажутся людям самыми страшными из-за своего специфического внешнего вида, склонности прятаться в любых местах, непредсказуемости поведения и способности быстро передвигаться.

В перечне самых страшных и отвратительных существ лидируют пауки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чешскими психологами. Сообщает British Psychological Society.

Участие в этом исследовании приняло более 2-х тысяч добровольцев. Ученые показали им изображения 25 животных. Из представленных существ 24 были те, с которыми связаны самые распространенные человеческие фобии. Это пауки, глисты, тараканы, личинки, осы, змеи, ужи, быки, крысы, мыши, ящерицы, собаки, кошки, лошади, рыбы, петухи, летучие мыши, черви, вши и др. На роль контрольного объекта, который обычно не вызывает страха, выбрали красную панду.

Участникам предложили взглянуть на изображения каждого из животных и оценить, насколько сильное чувство страха и отвращения они вызывают.

Пауки оказались единственными существами, которые вызывают одинаково сильные чувства страха и отвращения. Последующие места в списке заняли паразиты, змеи, ящерицы, вши и черви. Тараканы, муравьи, осы, мыши и крысы набрали по шкале страха и отвращения сравнительно невысокие баллы. Последние места в списке заняли домашние животные и скот: кошки, собаки, лошади, коровы. Вопреки ожиданиям, красную панду большинство из участников признали более страшной и гадкой, чем кошки, улитки, рыб и даже ящерицы.

Автор: digest.bps.org.uk
  Участники оценивали животных по двум критериям: чувству страха и отвращения.
Участники оценивали животных по двум критериям: чувству страха и отвращения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие фобии поможет вылечить виртуальная реальность

Не прожитые в детстве страхи могут мешать во взрослом возрасте. Они ухудшают качество жизни, блокируют доступ к другим эмоциям, приводят к появлению фобий, комплексов и психиатрических отклонений. Обесценивать, высмеивать или пристыжать страх ребенка нельзя — важно помочь малышу его преодолеть.

digest.bps.org.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выяснили, каких животных люди боятся больше всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 60969
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 54567
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 53794
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце
Дети задохнулись в авто, которое отец оставил на солнце Просмотров: 27567
&quot;Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
"Идеал женской красоты: Тина Кароль подразнила сеть соблазнительными снимками в купальнике
3
 Просмотров: 16094
Здоровье
Корвалол является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку" - эксперт
Корвалол является хорошо известным знаком, права на который принадлежат "Фармаку" - эксперт Просмотров: 189
Без угроз для организма: какой должна быть здоровая потеря веса
Без угроз для организма: какой должна быть здоровая потеря веса Просмотров: 1251
Супрун призывает вакцинироваться от дифтерии и столбняка
Супрун призывает вакцинироваться от дифтерии и столбняка Просмотров: 288
Украину накрыла магнитная буря: как уберечься
Украину накрыла магнитная буря: как уберечься Просмотров: 5184
Какие популярные женские привычки могут вызвать рак
Какие популярные женские привычки могут вызвать рак 1 Просмотров: 4869
Больше всего комментируют
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
5
На псевдоконференции с подкупленными учстниками требовали отменить языковой закон
3
Порошенко с семьей уехал за границу - СМИ
2
Зеленский перепутал название области
Голосов: 3440
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua