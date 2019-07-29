Выяснили, каких животных люди боятся больше всего

Автор: insidescience.org По мнению ученых, пауки кажутся людям самыми страшными из-за своего специфического внешнего вида, склонности прятаться в любых местах, непредсказуемости поведения и способности быстро передвигаться.

В перечне самых страшных и отвратительных существ лидируют пауки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного чешскими психологами. Сообщает British Psychological Society.

Участие в этом исследовании приняло более 2-х тысяч добровольцев. Ученые показали им изображения 25 животных. Из представленных существ 24 были те, с которыми связаны самые распространенные человеческие фобии. Это пауки, глисты, тараканы, личинки, осы, змеи, ужи, быки, крысы, мыши, ящерицы, собаки, кошки, лошади, рыбы, петухи, летучие мыши, черви, вши и др. На роль контрольного объекта, который обычно не вызывает страха, выбрали красную панду.

Участникам предложили взглянуть на изображения каждого из животных и оценить, насколько сильное чувство страха и отвращения они вызывают.

Пауки оказались единственными существами, которые вызывают одинаково сильные чувства страха и отвращения. Последующие места в списке заняли паразиты, змеи, ящерицы, вши и черви. Тараканы, муравьи, осы, мыши и крысы набрали по шкале страха и отвращения сравнительно невысокие баллы. Последние места в списке заняли домашние животные и скот: кошки, собаки, лошади, коровы. Вопреки ожиданиям, красную панду большинство из участников признали более страшной и гадкой, чем кошки, улитки, рыб и даже ящерицы.

Автор: digest.bps.org.uk Участники оценивали животных по двум критериям: чувству страха и отвращения.

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Не прожитые в детстве страхи могут мешать во взрослом возрасте. Они ухудшают качество жизни, блокируют доступ к другим эмоциям, приводят к появлению фобий, комплексов и психиатрических отклонений. Обесценивать, высмеивать или пристыжать страх ребенка нельзя — важно помочь малышу его преодолеть.