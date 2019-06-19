Рассказали, что сделают с давним жильем гончара

Жилье гончара времен Киевской Руси в Вышгороде Киевской области оснастят собственным QR-кодом. Посетители смогут считать с него информацию об объекте. Археологи откопали дом в июне этого года.

Еще во время раскопок представители Вышгородского историко-культурного заповедника отметили, что намерены воссоздать это сооружение в первоначальном виде. Исследователи хотят, чтобы каждый посетитель мог окунуться в атмосферу повседневности XII в.

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"Команда проекта хочет представить каждый объект, который будет предметом нашего исследования и QR-кодирования. И начнем мы с самого нового, который усилиями археологов в июне 2019-го пополнил копилку вышгородских историко-культурных памятников. Речь о жилье гончара XII в.

Почему именно этот объект мы хотим представить первым из всего перечня? Потому что несколько моментов делают его уникальным: во-первых, раскопки идут на территории музея древнерусского гончарства Вышгородского историко-культурного заповедника. А сам музей расположен на месте, где ранее был "квартал гончаров" времен Киевской Руси.

Во-вторых, в Украине таких объектов меньше десятка. К тому же, жилье гончара XII в. пока единственное. В-третьих, жилье гончара в Вышгороде раскапывается, исследуется и планируется к реконструкции впервые", - пишет Вышгородский историко-культурный заповедник в Facebook.

В Вышгороде Киевской области во время ремонта музейного здания 1947 года постройки нашли жилье гончара времен Киевской Руси. Археологи отмечают, что это единственный в стране пример древнерусского дома ремесленника.