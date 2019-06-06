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четверг, 06 июня 2019 15:43

Откопали древний дом гончара
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В Вышгороде нашли дом давнего украинского ремесленника
Фото: Новости Сегодня
В Вышгороде нашли дом давнего украинского ремесленника
В Вышгороде нашли дом давнего украинского ремесленника
В Вышгороде нашли дом давнего украинского ремесленника
В Вышгороде нашли дом давнего украинского ремесленника

В Вышгороде Киевской области во время ремонта музейного здания 1947 года постройки нашли жилье гончара времен Киевской Руси. Археологи отмечают, что это единственный в стране пример древнерусского дома ремесленника.

"На начальном этапе раскопок мы нашли сохранившийся в земле дверной замок времен Руси, остатки рыбацких снастей и пряжку, что подтвердило догадки о том, что найденное сооружение — именно жилой дом", — сообщил руководитель Вышгородской археологической экспедиции Дмитрий Бибиков.

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Сам дом похож на землянку. Состоял из нескольких ярусов. Нижний - хозяйственная комната. Верхний - помещение с печью. Были найдены железные инструменты, детские игрушки и византийская смальта, сообщает Сегодня.

К реконструкции здания привлекли 3D дизайнеров и архитекторов. В Вышгороде утверждают, что уникальная находка будет полностью восстановлена до конца лета.

В столице на территории заповедника "Древний Киев" археологи нашли около 2 кг серебряных монет. Клад был спрятан в подвале снесенного в 70-е ХХ в. здания. б этом сообщил директор департамента культурного наследия Александр Никоряк.

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Дата
06
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Голосов: 1104
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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