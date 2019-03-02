Показали фото необычной сельской хлебовозки на Полтавщине

Фото: Анна Лакиза

В селах Тахтаулово, Жуки, Петровка и Бричковка на Полтавщине ездит необычный магазин на колесах. К УАЗу водитель присоединил прицеп-будку, из которой торгуют продуктами.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Водитель Александр Бедный курсирует по Полтавскому району с сестрой. Она занимается продажей товара. Родом из Тахтаулово.

Среди товаров: хлеб, крупы, макароны, консервы, колбасы, конфеты, напитки, яблоки, картофель. Пива или другого алкоголя не предлагают. Зимой в перечень добавляют сельдь и молочные продукты.

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Местные назвали магазин на колесах хлебной будкой. Машина останавливается возле человеческих дворов, сигналит. Крестьяне заранее выходят, чтобы ее не пропустить. Магазин ездит два раза в неделю - в понедельник и пятницу.

В селе Ковалевка Полтавского района на перекрестке улиц Садовой и Покровской открылся магазин "Смачна хатынка". В нем можно купить колбасу, рыбу, молочные продукты, выпечку, сладости и кофе.