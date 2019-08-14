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Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пули из мозга

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Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пули из мозга
Пострадавший до сих пор в коме. Фото:medcv.gov.ua

Пострадавший в стрельбе, которая произошла в ночь на 7 августа возле кафе "Ботаник" в Полтаве, до сих пор не вышел из комы.

Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе Полтавской областной клинической больницы Александр Олейник.

Раненый Николай Сусла сейчас находится в Полтавской областной клинической больнице в реанимационном отделении анестезии и интенсивной терапии.

"Выполнили оперативное вмешательство - декомпрессионная трепанация черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния. Поддерживаем интенсивную терапию. Проводим перевязки. Перспективы - одному Богу известно", - рассказал о состоянии раненого охранника "Ботаника" Александр Олейник.

Врач добавил, что обе пули не вынимали.

Напоминаем, что Николая Суслу ранил Виктор Малый, который выстрелил охраннику дважды в голову. Причиной стало замечание работника кафе Виктору, который справлял нужду под окнами учреждения.

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Октябрьский районный суд города Полтавы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для Виктора Малого.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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