Пострадавшему в стрельбе до сих пор не вынимали пули из мозга

Пострадавший в стрельбе, которая произошла в ночь на 7 августа возле кафе "Ботаник" в Полтаве, до сих пор не вышел из комы.
Об этом сообщил заместитель главного врача по хирургической работе Полтавской областной клинической больницы Александр Олейник.
Раненый Николай Сусла сейчас находится в Полтавской областной клинической больнице в реанимационном отделении анестезии и интенсивной терапии.
"Выполнили оперативное вмешательство - декомпрессионная трепанация черепа, чтобы устранить последствия отека мозга и кровоизлияния. Поддерживаем интенсивную терапию. Проводим перевязки. Перспективы - одному Богу известно", - рассказал о состоянии раненого охранника "Ботаника" Александр Олейник.
Врач добавил, что обе пули не вынимали.
Напоминаем, что Николая Суслу ранил Виктор Малый, который выстрелил охраннику дважды в голову. Причиной стало замечание работника кафе Виктору, который справлял нужду под окнами учреждения.
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Октябрьский районный суд города Полтавы назначил меру пресечения в виде заключения под стражу для Виктора Малого.
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