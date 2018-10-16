"Без знания языка ты - неполноценный" - украинец 9 лет живет в Лондоне

Текстовка: Антон Угляр в Лондоне окончил колледж, филиал Сандерлендского университета, по специальности "Финансовый менеджмент". Затем - магистратуру лондонского университета Вестминстера. Учился в Вестминстерской бизнес-школе

Без знания языка в другой стране ты не можешь считаться частью той среды. Ты - неполноценный.

Об этом в интервью gazeta.ua рассказал Антон Угляр, который 9 лет живет и учится в Лондоне.

"Первый год изучал английский. У меня был языковой барьер. Кто-то спрашивает на улице, как пройти в магазин или кинотеатр, а у меня ступор. Отвечал: "Извините, я не местный, не могу помочь". Комплекс трудно было преодолеть, это длилось полтора года. Теперь английский знаю хорошо. Надо быть очень ленивым, чтобы за такое время не выучить. Знаю экономические и финансовые термины. Занимаюсь финансовым консалтингом", - говорит Антон.

Угляр родом из села Оришковцы Гусятинского района на Тернопольщине. Родители - бизнесмены. После школы уехал учиться в Лондон.

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Работал официантом на банкетах в ресторане в сети отелей и ресторанов Marriott. Обслуживал один или два стола, за которыми следил от начала и до конца банкета. Приносил еду, собирал тарелки.

"В ресторане не требовали высокого знания языка. Была возможность общаться с посетителями, с коллегами. Это помогло быстрее подтянуть английский".

В ресторане проработал 2,5 года. Платили минимум-6,50 фунта за час. Как студент и мог официально работать 20 часов в неделю.

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Антон снимает комнату. Платит 120 фунтов в неделю.

"В доме 5 комнат. Живет 7 человек. Все из Украины - заробитчане. Только я студент. Мы с ними с тех пор приехал в Британию. Жилье снимаем коллективно в агентстве недвижимости. У каждого - фиксированная плата за жилье. Скидываемся и раз в месяц завозим деньги в агентство. 6 лет – плата не меняется", - рассказал Антон Угляр.

Британская дипломатка Кэтрин Дэвенпорт изучает украинский язык. Свободно владеет немецким и французским, но славянские языки и восточноевропейская тематика – ее особое увлечение. Украинский сперва осваивала с частными учителями в Лондоне, затем - в течение месяца на интенсивных курсах в Киеве. И с августа этого года Кэтрин работает в посольстве Великобритании в Киеве, руководит отделом политических вопросов и реформ в Украине. Говорит, у нее будет много рабочих поездок по Украине. Поэтому изучение государственного языка для нее – приоритет.