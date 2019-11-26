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вторник, 26 ноября 2019 09:23

Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете

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Польку за оскорбление украинки отстранили от обучения в университете
Студентка Варминско-Мазурского университета Ольштына позволила себе публичные ксенофобские высказывания в сторону украинки. Фото: wprost.pl

В Польше разгорелся скандал из-за публичных ксенофобских высказываний студентки-медика в сторону украинки. Польская прокуратура возбудила расследование, а студентку отстранили от учебы в университете.

Об этом сообщил польский новостной портал Wirtualna Polska.

Студентка медицинского факультета Варминско-Мазурского университета в Ольштыне разместила на прошлой неделе в соцсетях видео, записанное в поезде. На нем девушка позволила себе резкие высказывания в сторону украинском, якобы заняла ее место в вагоне. Использовав такие словосочетания, как "Украинская к*рва", "стерва" и "*баная уборщица", полька заявила, что специально приобрела два билета, чтобы было куда разместить ноги. Мол, потому что может себе это позволить, в отличие от украинки.

"Я должна была пойти к кондуктору, но я добрая к животным", - заявила девушка.

Руководство университета быстро отреагировало на видео. Студентку отстранили от учебы, и опубликовали заявление, в котором четко обозначили позицию учебного заведения.

"Власть Университета Вармии и Мазуры в Ольштыне немедленно совершила предусмотренные законом действия по автору этого заявления, приостановив ее в правах студента. Также в прокуратуру поступило сообщение о возможности совершения преступления, в университете возбуждено дисциплинарное производство. В университете не существует и никогда не будет места для проявлений расистской, ксенофобской или уничижительной позиции в отношении людей разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, веры, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных ", - говорится в заявлении.

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Виновница скандала записала другое видео, в котором попросила прощения. Заявив, что она не поддерживает национализм и дискриминацию, а видео - это была неудачная шутка.

"Простите, я не думала, я просто дура", - подчеркнула она.

25 ноября районная прокуратура Ольштын открыла производство. Дело квалифицируется по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за публичное оскорбление группы людей или конкретного лица за их национальную, этническую, расовую, религиозную принадлежность или через их конфессиональный статус или нарушает физическую неприкосновенность другого лица.

Самая большая проблема отношений Варшавы и Киева - нехватка реальных дел после громких заявлений, - считает польский журналист и политолог Витольд Юраш.

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