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воскресенье, 16 июня 2019 11:24

"Марихуана пахло все, даже пес", - девушка рассказала о работе волонтером в Испании
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Украинку без знания языка часто оставляли работать на кассе одну
Фото: Яна Грузиненко
Девушка работала в магазине органических продуктов без знания языка
В испанском магазине органических продуктов девушка работала волонтером
В магазине курили марихуану
Девушка работала в Испании по программе Эразмус +

"Первый раз я побывала в Испании 7 лет назад. Поехала гостить в семье, в которой работала моя мама", - говорит 28-летняя Яна Грузиненко. Год жила в испанском городе Овьедо. После университета работала в фотостудии в Черкассах, а потом знакомая предложила приехать волонтером в Испанию на ее место.

"Людей набирали в рамках программы" Эразмус + ", которая финансирует проекты в области образования, профессионального обучения и обмена опытом. Оплачивали все расходы - визу, билеты, справки, переводы. Со мной подписали контракт на год. Поехала в магазин органических продуктов в город Овьедо.

На месте меня познакомили с руководителем, который должен помогать решать все вопросы. На самом деле их должно быть двое. Один должен был заниматься рабочими вопросами и финансами, другой помогать с социальными вопросами. У меня все эти функции выполняла одно лицо. Многое пришлось делать самой. С переводчиком на телефоне я ходила менять визу на пластиковую карту, открывать счет в банке.

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Открывала магазин в 11 утра. На столе лежала записка, что я должна сделать. Имела право работать 40 часов работы в неделю. Разрабатывала новый сайт магазина, визиток, оформление витрины и открыток, мыла пол, фасовала сахар и другие продукты.

Весь магазин держался на волонтерах, не было постоянного продавца и учета товаров. Мне часто приходилось сидеть на кассе без знания языка. Первая фраза, которую выучила "Я не говорю по-испански". Научилась понимать людей по мимике и жестах. Работников в этом магазине было так много, что даже через год не всех знала.

Предлагали бесплатное жилье в магазине. Там был социальное пространство с кухней, небольшой библиотекой и обеденным столом с диваном и стульями. На полке лежали одеяла и матрасы, как с помойки. Не было никаких условий, ни искупаться, ни вещи постирать. Контингент этого пространства был разнообразен, от иностранцев, путешествующих и не имеющих ночевки до неформалов и представителей сексуальных меньшинств. Для них это норма выкурить одну или две сигареты с наркотиками. Никогда не забуду запах марихуаны, которым пахло все, даже пес, который там жил. Поскандалила, но пошла на съемную квартиру, за которую отдавала 150 евро.

Каждую субботу имела подработки. Ездила в соседний город мыть рыбный магазин. Получала 40 евро за 4 часа.

Средства на еду, жилье и карманные расходы выделяли организаторы. Их сначала перечисляли наставницы, а она уже выдавала мне. Должно бало быть 500 евро, но получала 350. В конце программы узнала, что на сэкономленное наставница купила себе машину.

После проекта осталась в Испании, потому что начала встречаться с местным - Джозепом ".

Придумали способ путешествовать чаще и с пользой. Такой вид путешествий назвали paycation, что в переводе с английского означает "зарабатывать во время поездки"

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Дата
16
июня

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