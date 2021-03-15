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понедельник, 15 марта 2021 10:27

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста
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13 лет назад 15 марта приговоры получили убийцы украинского журналиста Георгия Гонгадзе, бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Валерий Протасов, Александр Попович и Валерий Костенко.

Протасову дали 13 лет тюрьмы, Поповичу и Костенко - по 12, по решению Апелляционного суда Киева. Кроме того, их лишили специальных званий - Протасова и Костенко - полковника милиции, Поповича - майора милиции. Запретили занимать государственные должности.

15 марта 2008-го бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Валерий Протасов, Александр Попович и Валерий Костенко получили приговоры. Их признали виновными в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отправили в тюрьму
Фото: segodnya.ua
15 марта 2008-го бывшие сотрудники Министерства внутренних дел Валерий Протасов, Александр Попович и Валерий Костенко получили приговоры. Их признали виновными в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отправили в тюрьму
Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 -го. 2 ноября нашли его обезглавленное тело в Таращанском лесу, в 70 км от столицы. Только через 9 лет в Киевской области обнаружили череп журналиста
Журналист Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 -го. 2 ноября нашли его обезглавленное тело в Таращанском лесу, в 70 км от столицы. Только через 9 лет в Киевской области обнаружили череп журналиста

Коллегия судей объявляла приговор почти 5 ч. Все подсудимые частично признали вину. Протасов отрицал, что убийство было совершено по предварительному сговору. Действовали по указанию руководителя, в то время начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея Пукача. Считали, что Гонгадзе после задержания привезут на допрос.

В то же время Попович и Костенко отмечали, что не собирались убивать Гонгадзе, а пытались запугать его. О том, что они похитили именно журналиста, узнали позже из СМИ.

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Однако суд решил, что преступление совершили осмысленно с превышением служебных полномочий и с личной пользой. Поскольку позже все трое получили внеочередные звания и должности. Вину всех подсудимых полностью доказали.

Руководителя осужденных милиционеров Алексея Пукача осудили только в 2013-м к пожизненному заключению. Его разыскивали 8 лет.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. В конце ноября 2000 года руководитель "Социалистической партии Украины" Александр Мороз заявил в парламенте, что имеет аудиозаписи, которые указывают на причастность высшего руководства Украины к убийству Гонгадзе, в том числе тогдашнего президента Леонида Кучмы. Эти записи сделал сотрудник службы охраны президента Кучмы, майор Николай Мельниченко, ныне подозреваемый в госизмене в пользу РФ. Кучма отвергает обвинения в свой адрес.

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. 2 ноября нашли его обезглавленное тело в Таращанском лесу, в 70 км от столицы. Только через 9 лет в Киевской области обнаружили череп журналиста. Мать Георгия до конца жизни не верила, что останки принадлежат сыну. Она умерла в 69 лет 30 ноября 2013-го. Георгия похоронили только 22 марта 2016. Ему присвоили звание Героя Украины.

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Дата
15
марта

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

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