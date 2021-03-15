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понедельник, 15 марта 2021 11:39

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

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15 марта 1923 года Совет послов Антанты в Париже принял окончательное решение о передаче Польше Восточной Галиции и Западной Волыни. Согласия у населения земель не спрашивали.

Еще 2 года назад с подписанием Рижского мирного договора завершилась война между Польшей и Советской Россией. За Польшей закреплялась часть Полесья, западная часть Волынской губернии с городами Луцк, Ровно и Кременец. Также РСФСР и УССР отказались от претензий на Восточную Галицию.

На тот период УНР и ЗУНР на территории Украины не существовало - правительства действовали в эмиграции. С конца 1922 года Украина находилась в составе Советского Союза, в котором не отказались от идеи "мировой пролетарской революции". Польша же имела сильную поддержку Франции, которая видела в ней надежный противовес большевикам.

Автор: wikimedia
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Советская и польская делегации на переговорах в Риге 1921 года

Решение о передаче подписали премьер-министр Франции Раймон Пуанкаре, а также представители Великобритании, Италии и Японии. Совет послов был международным исполнительным органом после завершения Первой мировой войны.

"Учитывая, что польское правительство обратилось 15 февраля 1923 года к Конференции послов с просьбой, чтобы государства, представленные на конференции, использовали свое право, учитывая, что Австрия отказалась от прав на территорию вне границ Австрии, учитывая, что Польша признает, что этнографические условия требуют автономного статуса для восточной части Галиции, и учитывая, что между Польшей и странами Антанты существует договор от 28 июня 1919 года, которым подтверждены национальные гарантии для всех жителей независимо от расы, языка и религии, учитывая Рижский мир о границе с Россией, Конференция послов решает признать за Польшей все права суверена на территориях, расположенных между вышеуказанными границами и другими границами польской территории", - говорилось в постановлении. Рижский мир фактически узаконили.

В результате под властью Польши оказались земли с более чем 9 млн населения. 7 млн ​​из него составляли этнические украинцы. Они стали самой многочисленной этнической группой Польши.

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Автор: wikipedia
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Польско-российская граница по Второму разделу Речи Посполитой и за Рижским миром

Решение Совета послов Антанты украинцы не признали. Повсюду проходили акции протеста и митинги. Во Львове некоторые украинцы заговорили о непризнании власти Польши и поклялись использовать всякую возможность для создания единого украинского государства. Митрополит Андрей Шептицкий, который тогда находился в Париже, прибыл к Раймону Пуанкаре и пытался убедить его изменить решение, но тщетно.

После принятия решения в правительстве ЗУНР создали ликвидационную комиссию во главе с Костем Левицким. Она приняла решение о расформировании всех правительственных учреждений и дипломатических представительств ЗУНР. К организации восстаний на территории Украины не призывали.

Тогда же диктатор ЗУНР Евгений Петрушевич подал в отставку. 30 апреля 1923 года в Женеве он представил проект "Основы государственного строя Галицкой Республики". В нем предлагалось на территории Восточной Галиции образовать новое государство с 3 господствующими нациями: украинской, польской и еврейской. Но поддержки проект не нашел.

В свою очередь, требование к Польше относительно соблюдения режима автономии для Восточной Галиции оказалось декларативным. Польша не придерживалась его в течение всего межвоенного периода. А против решения Совета послов выступали только правительства РСФСР и УССР.

"Прокламацию Украинской Национальной Рады" провозгласили во Львове 19 октября 1918 года. Тогда подходила к концу Первая мировая война и распадалась Австро-Венгерская империя. На западноукраинских землях возникло Украинское государство.

9 ноября оно получит название Западно-Украинская Народная Республика - ЗУНР. Через 4 суток Рада примет "Временный основной закон о государственной самостоятельности украинских земель бывшей Австро-Венгерской монархии", которым утвердит ее существование.

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Дата
15
марта

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

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