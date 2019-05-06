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четверг, 09 мая 2019 00:15

Супруги из Франции делают эко-продукты для украинцев
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Супруги Орест и Йолана Дель Соль из Франции создали ферму более 20 лет назад
Фото: zelenyhay.org
Ферму создали в поле рядом с деревней Нижнее Селище на Закарпатье
Фермер считает, что когда будет много натуральной продукции, то крестьянин будет богатым и общество станет здоровее
На эко-ферме производится мясная продукция, сыры из козьего молока, яблочный сок и грибная аджика.
На эко-ферме животные не удерживаются традиционным способом, а живут среди природы

На Закарпатье супругов Орест и Йолана Дель Соль из Франции создали эко-ферму "Зеленая роща". Хозяйство работает уже более 20 лет в селе Нижнее Селище.

Причем хозяйство создано в пустом поле в прямом смысле, пишут на ресурсе seeds. Ореста, который в родной Франции входит в Европейскую ассоциацию кооперативов "Лонго Май", это не остановило, потому что он хорошо разбирается в том, как получать натуральные продукты питания.

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"Украинский крестьянин производит много разнообразной продукции для обеспечения потребностей своей семьи. У него есть все необходимое, причем натуральное, но нечего продать. По моему мнению, нужно изготавливать чуть больше, чтобы и для продажи было. Надо объединяться, поддерживать друг друга, чтобы выдержать наступление супермаркетов и глобализации, чтобы выжить. И не нужны никакие сертификаты, здесь и так все органично! Важно не справка, которая, к тому же, стоит денег, важно социальный контекст, социальная справедливость. Когда будет много натуральной продукции, когда крестьянин будет богатым, тогда и общество станет здоровее!", - считает Орест Дель Соль, владелец эко-фермы.

Автор: zelenyhay.org
  На эко-ферме производится мясная продукция, сыры из козьего молока, яблочный сок и грибная аджика.
На эко-ферме производится мясная продукция, сыры из козьего молока, яблочный сок и грибная аджика.

На эко-ферме производится натуральная мясная продукция. А это колбаса "Французская", "Селиська салями", колбаса домашняя и гриль, ломбардия, бекон, ветчина и другие изделия. А еще "Зеленая роща" предлагает сыры из козьего молока, яблочный сок и грибную аджику.

На эко-ферме животные не удерживаются традиционным способом, а живут среди природы. Они свободно пасутся на экологически чистых пастбищах, пьют качественную воду, дышат чистым воздухом.

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"Природа для нас - это пространство нашей повседневной пребывания, это наш дом. Мы любим ее, прислушиваемся к ней. Мы с ней стремимся жить гармонично. К природе мы относимся как к себе, с уважением ", - говорит фермер.

Автор: zelenyhay.org
  На эко-ферме животные не удерживаются традиционным способом, а живут среди природы
На эко-ферме животные не удерживаются традиционным способом, а живут среди природы

Но не только к природе фермеры Дель Соль относятся с уважением. К людям, которые стали их односельчанами, они также относятся в большим уважением и пытаются доказать, что изменения к лучшему в селе возможны. Имея собственные ресурсы и поддержку Европейского кооператива "Лонго Май", фермеры вместе с односельчанами многое изменили в Нижнем Селище. А это новый водопровод и бювет, восстановление детского сада и обустройства биотуалета в школе. А еще создали сыроварню. Вот так, европейские вообще и французские частности, стандарты пришли в закарпатское село. И не только по качеству пищевых продуктов, но и по качеству жизни вообще.

И для всех желающих отведать продукты, которые производятся на эко-ферме, проводятся экскурсии. Можно осмотреть ферму и полюбоваться прекрасными видами окружающей природы.

Для выпекания тортов и десертов нужна профессиональная техника и опыт в создании десертов. Для работы понадобится печь, холодильники, миксеры, посуда и различные аксессуары. В общем, нужно около 50000 гривен на оборудование. Работать можно на кухне арендованной квартиры. Первых клиентов можно найти из своего окружения среди друзей и коллег по работе.

www.seeds.org.ua
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