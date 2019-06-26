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четверг, 27 июня 2019 00:15

Обои прабабушек, письма королям, пустые бревна: украинка рассказала о шокирующих традициях Испании
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На свадьбу в Испании приглашают более 100 гостей
Фото: The-wedding.
В День Святого Георгия мужчинам дарят книги, а женщинам розы с колосками пшеницы
На праздник трех королей в Испании устраивают костюмированные парады
На Рождество дети ставят бревно и поют ей песни
Испанцы приветствуются со всеми кого видят в доме

Яна Грузиненко живет в Испании гражданским браком с каталонцами Джузеппе. Украинка ассимилировались в культуру и научилась местным традициям.

"Свадьба в Испании очень большое событие, к которому готовятся больше года", говорит Яна Грузиненко. "Обязательно приглашают друзей, знакомых, партнеров по работе и всю семью. Даже если их видели только раз в жизни. Минимум 100-150 персон. Чаще испанцы женятся в зрелом возрасте и к этому относятся очень ответственно. Пару могут расписать как в мэрии, так и обвенчать в церкви. Церковный брак имеет такую ​​же юридическую силу, как и в мэрии официальный. Свадьба проходит без тамады и конкурсов. На испанской свадьбе нет очереди с конвертами, цветами и подарками. Дарить цветы невесте здесь не принято, подарки отправляют после или до свадьбы. Часто молодожены указывают в приглашении банковский счет и гости туда переводят подарочные деньги. Друзья молодых устраивают праздник к свадьбе и дарят подарки и деньги молодоженам в игровой форме. На самой свадьбе жених с невестой дарят подарки родителям, братьям и сестрам и гостям. Торт всегда разрезают саблей, а сам банкет больше похож на обед в ресторане. После обеда праздник продолжается танцами и бесплатным баром. Самое популярное направление для медового месяца - это Нью-Йорк и пляжи Мексики. Испанцы очень любят отдыхать. Даже без отпуска стараются каждые выходные куда-то ехать. Это могут быть путешествия в горы, на море или поездки с домом на колесах. Все зависит от состояния семьи. Когда мы с Джозепом планируем поездку, то выбираем удобное место для коротких путешествий. Стараемся увидеть не только то место в котором находится отель, но и все, что рядом. Чаще всего мы посещаем исторические места или винодельческие. Каждое село организует поездки для пожилых людей на экскурсии. Пенсионеры часто путешествуют по Европе или наслаждаются круизами. У них тут очень активная жизнь. Благодаря социальным центрам они могут учиться чему-то новому, например живописи или ювелирному делу, танцам и пению. Неотъемлемой частью жизни испанцев есть спорт, на каждом шагу спортивные площадки, места для занятий стрельбой, футболом, теннисом. Даже если они не ходят в спортзал, то вечерние прогулки-это святое. Почти каждая семья имеет собаку. Это еще одна причина активной жизни испанцев".

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Традиции Испании и Каталонии разные, многие из них имеют религиозный подтекст.

"В Каталунии не празднуют день святого Валентина. Зато у них 23 апреля - это день книг и роз Святого Георгия. В этот день женщины дарят книги своим мужчинам, а мужчины одну розу с колоском пшеницы. По всей Испании дети, отсчитывая дни до Рождества, открывают каждый день календарь с конфетами. В Каталунии в дом заносят пустую колоду с нарисованным лицом и шапкой. Дети покрывают это рождественскую бревно пледом, оставляют молоко и подарки. Наутро после Рождества поют песни этой колоде, бьют палочками, выбивая себе подарки. Их заранее положили родители. Рождество более важный праздник, чем Новый год, его празднуют в кругу семьи, а Новый год с друзьями. Также важный праздник трех королей. В этот день проходят костюмированные парады в честь волхвов, которые приносили подарки маленькому Иисусу. Из всех рождественских праздников больше шансов получить подарок именно в этот день. Когда кто-то делится желанием что-то себе приобрести, ему всегда говорят: "попроси у трех королей". Также для этого праздника готовится традиционная выпечка, типа венчика из теста и крема, который украшен цукатами и фруктами. В середину прячут фигурку короля и фасолинки. Кому достанется король, одевают корону. Владелец фасолинки должен заплатить за обед, если это ресторан, а не семейный ужин. Также дети пишут королям письма. Рассказывают о том, что хорошего они сделали и заказывают себе подарки. Если дети вели себя плохо, им дают угольки, но они также сладкие.

Яна Грузиненко считает уровень жизни в Испании выше, чем в Украине.

-Зарплаты в Испании колеблются в районе тысячи евро в месяц. Они тратят деньги на дом, машину или путешествия. На одежду стараются не тратить много, для них это не важно. Машину выбирают исходя из потребностей, даже водят "Део Сенс". С соседями дружат, но не настолько, чтобы прийти вечером за солью или приглашать на праздники. Приветствуют всех, кого увидят в доме. Если у вас и у соседа есть собака, то разговоры только о них. Иногда случаются категории бабушек у подъезда, которым нужно знать кто ты, что здесь делаешь и куда идешь. Наши соседи иногда забирают наши пакеты, если курьер не застал нас дома. Если есть жалоба на состояние подъезда или поведение соседа, то об этом пишут на доске объявлений, но не конкретизируют о ком речь. Жилье испанцев очень отличается от нашего, там нет подоконников и ковров. Обои последний раз клеили прабабушки, поэтому, заходя к кому-то в гости не розбуваються. Попросить кого-то розбутись считается не вежливым, так же как спрашивать о зарплате. Но разговоры о проблемах с желудком или высморкаться за столом, это для них норма.

За время волонтерства объездила всю Астурию, и Андалузию. За время отношений с Джозепом побывали почти во всех уголках Каталонии, путешествовали севером Испании и соседними регионами такими как Навара, Арагон и виновным краем Испании - Риоха.

С мужем празднуем два Рождества, на Новый год готовим оливье. Когда в гости приезжает мама, то лепим пельмени.

Очень скучаю по Украине, но пока себя там не вижу. В Черкассах остался только папа. Он учит испанский и планирует в ближайшее время также переехать.

Пока что, дома занимаюсь самообразованием и пишу свой блог в Instagram - mi_vida_divertida, что значит "моя веселая жизнь" о своих приключениях в Испании. Мечтаю открыть кондитерскую.

28-летняя Яна Грузиненко работала волонтером в Испании в магазине органических продуктов по программе Эразмус +. Познакомилась с испанцем Джозеп и начала с ним встречаться. "С Джозеп я познакомились в интернете. Я до сих пор не знаю, почему ему тогда ответила. Не было намерения с кем знакомиться, тем более, иметь отношения. Мы разговаривали только на английском и, как оказалось, у нас очень много общего".

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