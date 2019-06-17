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понедельник, 17 июня 2019 22:03

Волонтер рассказала, как покорила иностранца и почему испанские мачо выбирают украинок
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Девушка рассказала как начала встречаться с испанцем Джозеп
Фото: animaljaws.com
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28-летняя Яна Грузиненко работала волонтером в Испании в магазине органических продуктов по программе Эразмус +. Познакомилась с испанцем Джозеп и начала с ним встречаться.

"С Джозеп я познакомились в интернете. Я до сих пор не знаю, почему ему тогда ответила. Не собиралась с кем-то знакомиться, тем более начинать отношения. Мы разговаривали только на английском и как оказалось у нас очень много общего. Одинаковые увлечения и ценности в жизни. После двух месяцев общения онлайн он решил со мной встретиться. Затем встречались только на выходные раз в две или три недели, так как у каждого были свои обязанности и работа. С его мамой и бабушкой мы познакомились после того, как его 90-летняя бабушка сказала: "Давай уже ее показывай, а то все твои друзья ее знают, а мы еще не видели". Я очень волновалась, но его мама волновалась больше. Со мной старались все разговаривать на испанском языке, но упрямая бабушка разговаривала только на каталонском. Затем было знакомство с другими членами семьи. Все это мне напоминало продажу лошади на ярмарке. Ходишь по домам, улыбаешься, а его по плечу все хлопают, типа "замечательный выбор". С моей мамой он был знаком заочно. Вживую познакомился в тот день, когда приехал забирать меня с моими вещами в Каталонию. До этого я жила на севере Испании в Астуриасе. Мама очень волновалась, даже сейчас постоянно спрашивает все ли хорошо. Когда есть возможность, она приезжает в гости и со спокойным сердцем видит, что у нас все хорошо".

Отношения с испанцем заставили Яну Грузиненко изменить город.

"Я переехала с севера Испании в Каталонию. И стала жить с Джозепом в гражданском браке. Начала изучать испанский и каталонский язык в школе. Первый год язык я учила в благотворительной организации, которая занималась вопросами беженцев из Африки. Они почему-то имеют больше привилегий и более позитивное отношение от испанцев, чем наши беженцы. Преподаватель был профессором в университете и на волонтерской основе раз в неделю проводил уроки. После проекта и переезда в Каталуния я поняла, что надо повысить уровень испанского и начать учить каталонский. Записалась в официальную языковую школу на курс испанского и в Университет Лериды для интенсивного курса каталонской. Чтобы в Каталонии найти работу нужно обладать двумя языками. Каталонский мне нравится тем, что в нем есть буква "ї".

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Семья Джозеп с теплотой приняла в семью украинку.

"После переезда я получила не только любимого человека, но и большую семью. Нас часто приглашали на дни рождения. В Испании это нормально прийти на день рождения без подарка. С презентами они празднуют день ангела и этот праздник для них важнее. Но украинская совесть не позволяла идти на праздник с пустыми руками, поэтому я готовила тортики. Испанские сладости оставляют желать лучшего, поэтому моя домашняя выпечка разлеталась очень быстро. Сейчас все только и ждут десерт на наших семейных праздниках. У испанцев не принято накрывать столы, чтобы не было, где поставить тарелку. Поразило, что детский праздник отмечается с чипсами, сладкими палочками, колой и другими газированными напитками. Испания очень разнообразна своими блюдами. Каждый регион имеет свое коронное блюдо. Валенсия - это всегда паэлья. В каждом регионе ее готовят по-разному. Юг Испании - это холодный гаспачо. Север - это многообразие сыров мяса и главное блюдо Астуриаса - фабада. Это горшок с фасолью и тремя видами колбас, томленные на медленном огне. Каталонский завтрак - это хлеб натертый томатом, политый маслом с кусочком хамона. Традиционное блюдо каталонца - это паэлья с добавлением мяса или чернил кальмара, осьминога с картофелем, и мидии. На десерт заказывают каталонский крем. На вкус, как заварной ванильный крем с корочкой из растопленного сахара. Или флан - пудинг с кофе, ванили или кокоса. Популярностью пользуется вареный в молоке рис с добавлением корицы и лимона. В нашем регионе очень популярны улитки. Их едят тушеными с ребрами, жареными на сковороде или запеченными на огне. Это любимое блюдо нашей семьи, поэтому готовить их я научилась быстро. Есть даже маленькая традиция, когда после дождя все выходят собирать улиток, чтобы потом их приготовить на обед или ужин".

Яна Грузиненко открыла в себе талант кондитера. Планирует продолжить заниматься фотографией. Не работает, потому что Джозеп хорошо зарабатывает и позволяет заниматься самообразованием.

"Мы с ним живем в гражданском браке. Здесь он приравнивается к обычному. У меня те же права, что у тех, кто женился официально. Есть много стереотипов в отношении мужчин в Испании. Мачо с Андалузии считаются ленивыми и ловеласами, из страны Басков - употребляют много неприличных слов, каталонцев считают очень скупыми. Моя любовь Джозеп из коренных каталонцев, но разрушает этот стереотип. Испанские мужчины очень ценят своих женщин. В Украине редко встретишь отца, который ходит с детской коляской. Здесь это обыденное дело. В Испании очень активное феминистическое движение, поэтому только с нашей женщиной рядом испанец может почувствовать себя настоящим мужчиной".

Придумали способ путешествовать чаще и с пользой. Такой вид путешествий назвали paycation, что в переводе с английского означает "зарабатывать во время поездки".

Автор: Ирина Шевченко
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