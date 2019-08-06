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вторник, 06 августа 2019 16:59

Заїд, мацапура, кінва - какие слова нужно знать, чтобы читать произведения Кулиша

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Заїд, мацапура, кінва - какие слова нужно знать, чтобы читать произведения Кулиша
Пантелеймон Кулиш создал украинский алфавит Фото: radiosvoboda.org

Институт языкознания имени Александра Потебни опубликовал словарь устаревшей и редкой украинской лексики XIX в. Она встречается в произведениях писателя Пантелеймона Кулиша и других писателей того времени.

"Есть ли среди этих архаизмов такие, которые могли бы получить в современном языке вторую жизнь? Как думаете?" - спрашивают на официальной странице института в Facebook

Некоторые из них до сих пор встречаются в местных диалектах на востоке страны.

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• Бабак - "неповоротка людина, ледар".

• Бахмат - "бойовий верховий кінь".

• Бебехи - "подушки; манатки".

• Белбас - "ледар; вайло".

• Блават - "шовкова тканина блакитного кольору; одяг з такої тканини".

• Благовістувати - "дзвонити, оповіщаючи про початок церковної відправи".

• Божник - "поличка з образами".

• Бурлака - "одинокий, неодружений чоловік; парубок; людина без постійного місця проживання".

• Варенуха - "горілка, зварена з медом і сухими фруктами та ягодами".

• Вахлай - "неповоротка малотямуща людина".

• Вервій - "мотузка".

• Верета - "рядно".

• Винник - "той, хто виготовляв горілку і спирт".

• Вовківня - "вовче лігво; холодне, непривітне житло".

• Ворохібня - "бунт".

• Гайдабура - "пустун, бешкетник".

• Гаківниця - "довга і важка рушниця, з гаком на прикладі, яка була на озброєнні запорізьких козаків у XV–XVI ст".

• Гамалик - "карк".

• Гольтяпака - "голодранець".

• Грубник - "робітник, що палить у грубах, печах тощо".

• Ґалаґан - "головешка, тліюче поліно".

• Ґирлиґа - "ціпок, часто загнутий на кінці, яким користуються пастухи, старі люди".

• Дзиґарок - "годинник".

• Драбки - "драбини, з яких складаються бокові стінки воза".

• Жакувати - "грабувати, нищити, відбирати".

• Заволока - "зайда, заброда".

• Заїзд - "грабування; користування чужим добром".

• Запічок - "місце на печі, відгороджене комином, або за піччю; заглибина в стіні печі, де зберігають предмети домашнього вжитку".

• Застум - "пустинне, глухе місце".

• Зв'яга - "сварка".

• Златоглав - "тканина, вироблена з шовку і золотої канителі; парча".

• Злоріка - "лихослов".

• Ігемонський - "демонічний".

• Кабардинка - "смушева шапка з шестикутним верхом, оздоблена різними прикрасами; шапка з кабарди".

• Кадук - "падуча хвороба; чорт, диявол".

• Казюка - "комашка".

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• Карбач - "нагайка, канчук".

• Каюк - "невеликий човен з пласким дном і двома веслами".

• Кебета - "здібність, уміння, хист; розум".

• Кінва -"дерев'яне відро; великий дерев'яний кухоль".

• Ковганка - "дерев'яна ступка для товчення сала".

• Комишник - "розбійник, що ховався в очеретах і комишах пониззя Дніпра".

• Комонник - "вершник".

• Кондак - "коротка церковна пісня, що славить Бога, Богородицю або святих".

• Коряк - "кругла посудина з ручкою для зачерпування й виливання води (молока, вина тощо); корець, ківш".

• Кувбушечка - "глиняний посуд з випуклими боками".

• Кукібливий - "бережливий, дбайливий".

• Кукобити - "доглядати".

• Куликати - "пити (горілку, вино і т. ін.)".

• Ліпота - "краса".

• Макотирка - "стрижена або голена голова".

• Мацапура - "неохайна або незграбна людина".

• Назирати - "наглядати".

• Недоляшок - "ополячений українець".

• Нетяга - "бідна, неімуща людина".

• Новохрещенець - "особа, яка перейшла в християнство з іншого віросповідання".

• Одвітувати - "відповідати".

• Осадчий - "перший поселенець;".

• Паливода - "відчайдушна людина; бешкетник, пустун".

• Пащековитий - "балакучий".

• Перебендя - "людина, що вміє весело, дотепно що-небудь розказати, проспівати".

• Печкурник - "той, хто любить лежати на печі".

• Плюгавець - "плюгава, огидна людина".

• Попорськати - "поприскати, попирскати".

• Потапці - "підсушений невеличкими шматочками хліб, який їдять з гарячою рибною юшкою, молоком, водою тощо".

• Потурнак - "українець, який прийняв ісламську віру, потурчений чоловік".

• Приключка - "пригода, привід".

• Притаманкуватий - "недоумкуватий".

• Просторіка - "базіка".

• Ралець - "подарунок, приношення".

• Різноція - "незгода".

• Розчовпати - "уторопати".

• Рупати - "бути бажаним, жаданим".

• Світилка - "дівчина, що виконує обряд тримання меча й свічки на весіллі".

• Сирівець - "напій із залитих кип'ятком і настояних протягом певного часу житніх сухарів; хлібний квас".

• Скиндячка - "стрічка, якою пов'язують голову".

• Слебізувати - "читати по складах".

• Слобонити - "звільняти, рятувати".

• Соломаха - "рідка страва, приготована із завареного на воді борошна (переважно гречаного)".

• Стригунець - "однорічне лоша, якому звичайно підстригають гриву".

• Стрижень - "найглибше місце річки, де дуже швидко тече вода; бистрина".

• Студіозус - "відданий наукам, допитливий; той, хто щось вивчає, досліджує".

• Ступак - "кінь, що йде доброю ступою".

• Суплікувати - "просити кого-небудь про щось або скаржитися кому-небудь на щось (переважно письмово)".

• Тімаха - "той, хто щось добре знає, уміє; майстер якоїсь справи; нетяга, бідолаха".

• Товпига - "товста, незграбна людина".

• Тулумбас - "старовинний ударний музичний інструмент, що має форму мідної чаші (казана), обтягнутої з відкритого боку шкірою, по якій б'ють калаталом".

• Узловатий - "вигадливий, дотепний, хитрий".

• Упиряка - "дуже впертий".

• Учта - "урочистий обід, сніданок або вечеря, що влаштовується на честь кого-небудь або на відзначення якоїсь події; пошана".

• Ушкал - "річковий розбійник".

• Харцизник - "розбійник, грабіжник".

• Хлонь - "хлопець".

• Хурдига - "в'язниця".

• Цабе - "вигук, яким волів повертають праворуч".

• Цоб - "вигук, яким волів повертають ліворуч".

• Часточка - "пожертвування на церкву за упокій душі померлого".

• Чуприндр - "чубар; той, хто має чуб".

• Шкаповий - "пошитий з кінської шкіри".

• Яловий - "який не дає приплоду (про самиць сільськогосподарських тварин); пустий".

• Яса - "розголос, шум, привітання".

Украинский писатель Памво Беринда умер 23 июля 1632-го. Он автор первого староукраинского печатного словаря. В 1627-м в Киеве издал сочинение всей жизни - "Лексикон словено-руський и имен толкование". Он работал над ним 30 лет. Работа состоит из 2-х частей и размещена на 475-ти страницах. В предисловии автор отметил, что славянский язык имеет много "темных" слов, поэтому он взялся за их объяснение на старом украинском языке. Работу посвятил спудеям, то есть студентам.

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