Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу

12 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что поддерживает переход украинского языка на латиницу. Это вызвало активную дискуссию в соцсетях.

Gazeta.ua разобралась с алфавитами, их использованием в Украине и основаниями для внедрения латиницы.

Что было раньше - кириллица или латиница

В основе кириллицы лежит финикийская азбука, которая появилась около XV в. до н. э. Из нее сформировалась греческая письменность. В IX в. греческие проповедники Кирилл и Мефодий разработали алфавит для перевода священных книг на славянский язык. Назвали кириллицей. В основе лежит греческий алфавит.

Латинский алфавит происходит от этрусского письма VII в. до н. э. Он основан на одном из вариантов западного греческого алфавита. Из-за влияния католицизма латиница распространилась на большие территории.

Когда кириллицу начали использовать на территории Украины

Информации о дохристианской письменности у славян нет. В летописях и воспоминаниях путешественники упоминали, что славяне пользуются "чертами и резами" для гадания. Но непонятно, была ли это полноценная письменность.

Тема дохристианской письменности у славян популярна среди псевдоисториков. Они придумывают письменности и выдают за древние.

Кириллическая письменность стала распространяться в Киевской Руси после принятия христианства в 988 году. Древнейшим точно датированным памятником украинской письменности является рукописное Остромирово Евангелие 1056-го.

Кириллицей сделаны надписи в Софии Киевской. Они фиксируют особенности народного языка на территории Украины в средневековье. Простые люди писали кириллицей на бересте. Единую полноценную берестяную грамоту в Украине нашли в Звенигороде Львовской области.

Автор: ЦГИАЛ Украины Письмо Говеновой к Нежничу с требованием вернуть деньги в сумме 60 кун, оставленные ему на хранение покойным мужем, Говеном. 1110-1124 годы

Внешний вид кириллицы менялся. В казацкий период существовали различные системы скорописи. Архаичные шрифты использовали в печати. Простые современные буквы начали внедрять в типографии Балабанова в городе Стрятин современной Ивано-Франковской области. Такой же шрифт начал внедрять московский царь Петр I. Он получил название "гражданка".

Были попытки ввести латиницу ранее

Дискуссии об алфавите продолжались в Галичине в XIX в. Край был под властью Австро-Венгрии, испытывал полонизацию и окатоличивание.

В 1833 году вышла книга польского этнографа Вацлава Залесского "Русские и польские песни галицкого народа". В ней он напечатал украинские песни латиницей. Залесский написал во введении, что надеется на переход всех славянских народов на латиницу. Таким образом они должны присоединиться к европейской литературе.

Под его влиянием украинский языковед Иосиф Лозинский написал статью "О внедрении польской азбуки в русскую письменность". Заявил, что латиница более подходит для повседневного использования.

Литератор Маркиян Шашкевич, историк Денис Зубрицкий и другие галицкие деятели выступили против латиницы.

Автор: Yakaboo Иосиф Лозинский выступал за переход на польскую азбуку

"Возможно ли, чтобы польское абецадло послужило для выражения всех украинских звуков, когда оно несовершенно для передачи даже всех польских", - писали в статье "Азбука и абецадло".

Вторая вспышка азбучной войны произошел 10 сентября 1859-го. Тогда австрийский наместник в Галиции граф Агенор Голуховский издал распоряжение использовать в украинских школах и изданиях латинский алфавит.

Для украинцев латинский алфавит создал чешский языковед Иосиф Иречек. Он считал, что кириллицу уместно использовать только в церковнославянском языке. В качестве примера успешного внедрения латиницы представлял переход на нее поляков, чехов, хорватов и словенцев.

Против чешского проекта выступил сам Лозинский. И галицкие народовцы, и москвофилы считали латинизацию попыткой превратить украинцев в поляков. Украинцы вместо латинизации решили реформировать правописание. Сделали его фонетическим, по принципу "пишу так, как говорю". Против этого выступили москвофилы и продолжили пользоваться язычием.

Австрийские власти позволяла галичанам использовать и кириллицу, и латиницу.

В 1920-х в СССР разработали проект латинизации всех языков. Вопрос поднял коммунист Анатолий Луначарский. Первыми взялись латинизировать языки с арабской графикой.

Украинский писатель Сергей Пилипенко писал о необходимости латинизации в своей статье Odvertyj lyst do vsix, xto cikavyt'sja cijeju spravoju. В 1927 году во время Всеукраинской правописной конференции в Харькове языковеды Майк Йохансен, Борис Ткаченко и Николай Наконечный предложили принять латиницу. Но их не поддержали.

Автор: "Будинок слово" Писатель эпохи "Расстрелянного возрождения" Сергей Пилипенко считал, что унификация алфавитов дело неизбежное и произойдет в недалеком будущем

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В каких странах перешли с кириллицы на латиницу. Где такие планы провалились

Первыми с кириллицы на латиницу перешли румыны - в 1850-х. До того имели больше культурных связей со славянами. Позже румынская интеллигенция переориентировалась на Италию и Францию.

В Российской империи были попытки перевести на кириллицу польский и литовский язык, но они не состоялись.

В Югославии кириллица была единственным официальным алфавитом. В независимой Хорватии и Боснии пользуются латиницей.

В Сербии одновременно используют две системы.

После распада СССР в некоторых азиатских странах перешли с кириллицы на латиницу. Это произошло в Афганистане, Туркменистане и Узбекистане. Процесс латинизации начали в 2018 в Казахстане.

До сих пор во многих государствах используют другие правописания системы. В Японии были идеи перейти на латиницу. В конце XIX латиницей печатали книги. Но в японском языке много слов, которые произносятся одинаково. Иероглифы помогают различать их.

Какие аргументы приводят сторонники латиницы в Украине

Проект Latynka.tak утверждает, что латиница способна отделить Украину от России и приблизить к Европе. Будет понятнее туристам. Детям проще будет учить европейские языки, потому что будут знать буквы.

"Если бы перешли на латиницу еще в начале 1990-х, то избежали бы АТО и оккупации Крыма, - говорил Gazeta.ua музыкальный критик Юрко Зеленый. - Известно, что Вьетнам всегда противостоял Китаю. Языки у них одной группы. В разные исторические периоды между странами велись войны. Но Вьетнаму удалось окончательно заявить миру о том, что он не входит в состав Китая, только когда перешли на латинский алфавит. А по Украине - в мире до сих пор устойчивое восприятие, если пишем кириллицей, значит "рашен".

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Что говорят противники латинизации украинского языка

Кириллица является историческим достоянием Украины. Сторонники латинизации умаляют его.

"Кириллица показывает нашу собственную цивилизационную традицию, - говорит Gazeta.ua историк Кирилл Галушко. - Ее создали славянские первоучители Кирилл и Мефодий. Вывели из греческой традиции. В Украине существовали и латинские обычаи, но латинской графикой в ​​давние времена изображали только латинский язык, не украинский. Учитывая, что Украина была духовным центром православной Восточной Европы, то именно украинцы научили писать россиян, белорусов и даже литовцев, пока последние из политических соображений не перешли на латиницу".

Аргумент о способности кириллицы оградить Украину от России выглядит сомнительно.

"Отказ от нее сделает нас слабее, избавит уникальности, отрежет следующие поколения, которые не будут читать кириллицей, от культурного наследия наших предков, - написал в Facebook историк и нардеп Владимир Вятрович. - Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них. Более того, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении - привычный кириллический русский для многих, особенно пожилых людей, будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

Вариант плавного перехода с параллельным использованием кириллицы и латиницы будет означать фактическое трёхъязычие в стране. Будет два украинских языка и русский.

Правильным решением для Украины будет не латинизация, а утверждение норм правописания, которые существовали до 1933 года.

Кто уполномочен переводить язык на другой алфавит

Изменением орфографии занимается Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Ее деятельность регулирует Министерство образования и науки Украины и Национальная академия наук Украины.

Изменения в правописание принимает Кабинет министров Украины.