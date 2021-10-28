Украинский язык впервые признали государственным

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28 октября 1989 года Верховный Совет принял Закон "О языках в Украинской ССР". С этого дня впервые украинский язык получил государственный статус.

Украинцы в СССР подвергались давлению и русификации. С 1938 года русский язык стал обязательным для изучения в СССР; в послевоенный период произошла массовая русификация образования, теле- и радиопрограмм; русский использовали почти все советские ученые. Кроме этого, украиноязычные жители УССР ради повышения своего статуса нередко переходили на русский; в обществе существовал стереотип об украиноязычном человеке как необразованном жителе села.

Однако в годы перестройки ситуация стала меняться к лучшему. Вместе с образованием таких культурно-филологических инициатив, как Всеукраинское Общество украинского языка имени Т. Г. Шевченко, в публичном пространстве все чаще стали звучать призывы к возрождению и защите украинского языка. Также значительная роль в законодательном закреплении государственного статуса украинского языка принадлежит Союзу писателей, которые даже предложили свой вариант законопроекта.

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В октябре 1989 года украинцы получили языковой закон. Он во многом перекликался с аналогичными актами, принятыми в Грузии и государствах Балтии.

Государственные акты должны были приниматься на украинском языке, а обнародоваться еще и на русском. Официальные документы, в том числе паспорт выдавались на двух языках.

Регулировал закон и сферы образования, науки, культуры, юриспруденции и т.д. Так обучение и воспитательная работа должны вестись на украинском языке, однако изучение русского было обязательным. Сохранялся и свободный выбор языка обучения. Ученые имели право оформлять свои работы на украинском или русском языке, по желанию. В культуре господствующее положение сохраняли оба языка, однако государство должно было обеспечить развитие украиноязычного кино и театрального искусства.

Языком официальных СМИ мог быть как украинский, так и языки других национальностей. В сфере обслуживания потребители могли свободно пользоваться приемлемым для себя языком.

Несмотря на сохранение в государстве важной роли русского языка, закон стал первым весомым достижением национально-демократических сил на пути к независимости. Позже на его основе составили государственную программу развития языка на период до 2000 года. Утверждение украинского должно было происходить в регионах поэтапно.

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Закон действовал более 20 лет. Его отменили законом Украины "Об основах государственной языковой политики". Известный как закон Кивалова-Колесниченко 2012 года, расширявший использование региональных языков, в частности, позволял в русскоязычных областях установить второй государственный русский. 23 февраля 2014 года Верховная Рада Украины отменила этот закон.

В настоящее время в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятый Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

Центральная Рада объявила украинский языком делопроизводства УНР 23 марта 1918-го. За основу частично взяла правописание, составленное языковедом Иваном Огиенко для школьников. Еще в начале революции 1917 года новоиспеченная власть не видела необходимости в языковом нормировании. Официальные документы издавала на украинском, рядом с которым свободно существовали русский, польский, идиш и другие языки нацменьшинств. Ограничивать их представителей в языковом вопросе не собиралась. В конце года началась первая советско-украинская война, и вопрос языка стал крайне важным для победы в ней.