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Составителей правописания начали преследовать

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Составителей правописания начали преследовать
Ученые приняли "харьковское правописание" Фото: uplan.org.ua

31 марта 1929 года Всеукраинская академия наук утвердила новое украинское правописание. Его напечатали и распространили в УССР и Галиции.

Принятие правописания произошло еще в 1927 году на Всеукраинской правописной конференции в Харькове - поэтому его назвали харьковским. А 6 сентября 1928-го его утвердил народный комиссар образования Николай Скрипник. Именно поэтому правописание также называли скрипниковкой.

Над составлением работали языковеды Агафангел Крымский, Борис Ткаченко, Елена Курило, и другие. Но его главным идеологом был Григорий Голоскевич, который уже имел значительный опыт составления правописных словарей. В правописную комиссию вошли известные литераторы - Сергей Ефремов, Николай Хвыльовий, Михаил Яловой, Майк Йохансен.

В проекте правописания подчеркивали, что комиссия стремилась к нормированию правописания и языка и к возможному упрощению, и никаких радикальных изменений в алфавит и в само правописание не вносила. Имела целью устранить расхождение, которое появляется в результате борьбы в украинском литературном языке различных диалектов, воздействий, привычек. А базой для нормирования и упрощения служила традиция и природа украинского языка. Комиссия оглядывалась на живую речь в ее различных диалектах и ​​ее историю.

Больше всего споров при подготовке правописания вызвали правила написания букв для репрезентации фонем л - л' и г - ґ. В конце-концов европейский звук "g" решили передавать через "ґ" а не "г". В словах греческого происхождения букву θ решили передавать через "т", а не "ф" - Афіни – Атени. Также языковеды сохранили букву "е" в словах иноязычного происхождения: Европа, Еспанія. Названия городов должны были заканчиваться на -ське, -цьке – Луцьке, Київське, а иноязычное "и" в большинстве случаев передавалось через "і" в собстенных названиях - Тімур, Цюріх, Вашінґтон, Бразілія, но в старых заимствованиях через "и" Америка, а не Амеріка, Африка, Париж, Єгипет и тому подобное.

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Уже в 1929 году Голоскевич составил и издал в Харькове первый правописания словарь скрипниковки, содержащий 40 тыс. слов. На новое правописание перешли все школы и издательства УССР.

Приняло его и Научное Общество имени Тараса Шевченко во Львове, который входил тогда в состав Польши, ради единства украинского литературного языка в Галиции. К тому же харьковское правописание содержало некоторые удобные уступки галицкому, за что Скрипника обвиняли в политическом заигрывании с галичанами.

Правописание действовал до 1933 года. Именно тогда его назвали "националистическим", особенно букву "ґ", и подменили новым русифицированных правописанием. Но преследовать составителей начали раньше. С 1929 года Крымского внезапно начали лишать должностей, а 17 августа чекисты арестовали Голоскевича. Инкриминировали ему участие в несуществующем Союзе освобождения Украины. Его же "руководителем" был Сергей Ефремов - так власть избавлялась от старой украинской интеллигенции. Голоскевич погиб в Тобольске при непонятных обстоятельствах.

С тех пор скрипниковским правописанием пользовалась украинская диаспора. Его называли правописанием Голоскевича.

22 мая 2019 года приняли новую редакцию "Украинского правописания". В ней вернули некоторые элементы харьковского, что нашло поддержку части языковедов. Другие же специалисты не признали новое правописание, ведь наиболее приближенным к харьковского считают неутвержденный проект 1990-х.

24 марта 1918 года Центральная Рада приняла закон о введении украинского языка в банковскою и торговую сферы. За сутки до того украинский объявили языком делопроизводства УНР.

Одним из крупнейших сторонников введения украинского языка был преподаватель Киевского университета святого Владимира и член совета Министерства образования Иван Огиенко. Он издал короткие правила правописания и грамматики украинского языка для средних школ. Вместе с другими специалистами участвовал в составлении при Украинском обществе школьного образования правописания и терминологии. Это правописание в УНР и взяли за основу.

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Дата
31
марта

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Составителей правописания начали преследовать

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