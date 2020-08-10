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понедельник, 10 августа 2020 11:31

Начал действовать антиукраинской языковой закон

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Начал действовать антиукраинской языковой закон
Активисты пикетировали здание Конституционного суда с требованием отменить закон Кивалова-Колесниченко Фото: radiosvoboda.org

Закон Украины об основах государственной языковой политики вступил в силу 10 августа 2012 года. Неофициально известный под названием закон Кивалова-Колесниченко.

Государственным языком признавал украинский, но значительно расширил использование региональных языков, если количество их носителей составляло не менее 10% населения регионов. Обязал органы государственной власти, местного самоуправления, учреждения и организации способствовать развитию, применению и защите таких языков. Позволял свободно внедрять их во всех сферах общественной жизни, в частности в образовании, науке и культуре.

Понятие "родной язык" законом было определено за первый язык, которым человек овладел в раннем детстве - то есть родным для украинцев мог быть и иностранный, которым первым овладели при определенных обстоятельствах.

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Закон был раскритикован в Украине и за ее пределами, как направленный на уничтожение украинского языка и противоречащий Конституции Украины. Вызвал массовые акции протеста. По мнению многих экспертов имел целью спровоцировать в Украине гражданский конфликт.

13 февраля 2015 Конституционный суд открыл производство по закону. А через 3 года признал его неконституционным и утратившим силу.

В феврале 2014 года Верховная Рада отменила действие закона об основах государственной языковой политики Кивалова и Колесниченко. Тогда за проголосовали 232 депутата. Оппозиционеры встречали это решение аплодисментами, а "свободовцы" начали обниматься.

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Дата
10
августа

Начал действовать антиукраинской языковой закон

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