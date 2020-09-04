Утвердили новое украинское правописание

6 сентября 1928 года Николай Скрипник утвердил новое украинское правописание Фото: ukrinform.ua

Народный комиссар просвещения УССР Николай Скрипник утвердил новое правописание украинского языка в Харькове 6 сентября 1928 года. Его прозвали "харьковским" или "скрипниковкой".

Правописание приняли за год до того на Всеукраинской правописаной конференции. Составителями стали языковеды Григорий Голоскевич, Агафангел Крымский, Елена Курило и другие. В правописную комиссию под председательством Александра Шумского вошли известные писатели - Сергей Ефремов, Николай Хвильовый, Михаил Яловой.

Тогда комиссия признала, что украинский язык, кроме упорядочивания самого правописания, требует несколько большей стабилизации и нормализации. Решили разработать правописание неизменной части слова, окончания спрягаемых слов, правописание чужих слов, собственные имена, пунктуацию, терминологию, упорядочить алфавит и составить словарь тяжелых со стороны правописания слов.

Базой для нормирования служила традиция и природа украинского языка в разных его диалектах.

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Уже 31 марта 1929 года новое правописание приняла Академия наук. Тогда же его напечатали и распространили. Ради единства украинского литературного языка, 29 мая того же года, правописание приняло и Научное Общество Шевченко во Львове, принадлежавшего Польше. Таким образом действовало и в Галичине.

В 1933 году в СССР правописание назвали "националистическим" и постепенно заменили более русифицированным.

Центральная Рада объявила украинский языком делопроизводства УНР 23 марта 1918-го. В основу частично взяла правописание, составленное языковедом Иваном Огиенко для школьников. Еще в начале революции 1917 года новоиспеченная власть не видела необходимости в языковом нормировании. Официальные документы издавала на украинском, рядом с которым свободно существовали русский, польский, идиш и другие языки нацменьшинств. Ограничивать их представителей в языковом вопросе не собиралась.