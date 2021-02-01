Над словарем работали более 40 лет

10 томов Оксфордского словаря издавали на протяжении 1884-1928 років. Фото: historyofinformation.com

1 февраля 1884 года вышел 1-й том Оксфордского словаря. Это наиболее полный и проверенный толковый словарь английского языка.

Словарь задумало Лондонское филологическое общество 1857 года. Проект сформулировали 1859-го. Редактором назначили лексикографа Джеймса Мюррея. Поэтому словарь иногда называют "Словарем Мюррея". С 1895 года на обложках закрепилось название "Оксфордский английский словарь".

10-й том словаря вышел 1928-го. Издание состоит из 6,4 тыс. страниц и более 400 тыс. статей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина поднялась в мировом рейтинге по владению английским языком

Сегодня электронный вариант Оксфордского словаря содержит более 1 млн слов и выражений. Его считают самым авторитетным источником для проверки правописания, произношения и толкования английского языка.

Оксфордский словарь английского языка не смог выделить наиболее употребительное слово 2020 года, опубликовав вместо него целый ряд понятий. Об этом сообщили на официальном сайте словаря, который в ноябре обычно называет "слово года".